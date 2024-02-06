Sinop'ta Asrın Felaketi Kurbanları Anıldı

Sinop'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar, düzenlenen programlarla yad edildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için, İl Müftülüğü'nün koordinesinde sabah namazında Alaaddin Camisi'nde "Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Dua Programı" gerçekleştirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim, depremde hayatını kaybedenlerin ruhlarına hediye edildi.

Sinop Anadolu Lisesi'nde de asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anma programı düzenlendi. Törende konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Milletimizin çok farklı ve büyük özellikleri, hasletleri vardır. Bu hasletlerden biri de zorluklara ve acılara karşı mukavemetidir. Bu zorluklarla milli bir dayanışma ruhuyla baş etmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, devletin bütün imkanlarıyla, bütün gücüyle ve halkımızın da büyük bir desteğiyle gerek ayni gerek nakdi yardımlarla depremden etkilenen illerimiz normalleşmeye başlamıştır" dedi.

Anma programlarına protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - SİNOP