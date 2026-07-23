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Sinop'ta 'Bilim Kafe' Etkinliğinde Dijital Çağda Aile ve Gençlik Konuşuldu

Sinop'ta 'Bilim Kafe' Etkinliğinde Dijital Çağda Aile ve Gençlik Konuşuldu
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Sinop'ta düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Osmaniye ve Korucuk Mahallelerindeki camilerde 'Dijital Çağda Aile ve Gençlik: Bilinçli Teknoloji Kullanımı' söyleşileri yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Kurtuluş, teknolojinin aile üzerindeki etkilerini, dijital bağımlılık risklerini ve bilinçli kullanım yöntemlerini anlattı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Sinop'ta düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında, "Dijital Çağda Aile ve Gençlik: Bilinçli Teknoloji Kullanımı" konulu söyleşiler gerçekleştirildi.

Osmaniye Mahallesi ve Korucuk Mahallesi Camilerinde düzenlenen programlarda teknoloji kullanımının aile ve gençler üzerindeki etkileri ele alındı. Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya Kurtuluş tarafından sunulan söyleşilerde; dijital çağın aile yapısına ve gençliğe etkileri, teknolojinin bilinçli ve güvenli kullanımı, dijital bağımlılık riskleri, sosyal medya farkındalığı ile aile içi iletişimin güçlendirilmesi gibi kritik başlıklar detaylıca anlatıldı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programlarda, dijital dünyanın sunduğu fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği riskler üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve teknolojiyi doğru yönetebilmeleri adına pratik öneriler paylaştı.

Katılımcıların merak ettiği soruların yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından söyleşiler sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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