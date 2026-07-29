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Sinop’ta ’Aile Kampı’ için geri sayım başladı

Sinop’ta ’Aile Kampı’ için geri sayım başladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek "Aile Kampı" etkinliğinin tarihi ve detayları netleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek "Aile Kampı" etkinliğinin tarihi ve detayları netleşti. Sinop'taki doğaseverlerin buluşma noktası ise Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek dev organizasyonun 8 Ağustos 2026 tarihinde kapılarını açacağını duyurdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen program kapsamında vatandaşlar, çadırlarıyla konaklama imkanının yanı sıra günübirlik etkinliklerle de doğanın tadını çıkarabilecek.

Bölgedeki diğer tabiat parkları da kamptan yararlanacak

DKMP 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, Sinop Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nın yanı sıra Kastamonu Şehit Şerife Bacı Tabiat Parkı, Bartın Baklabostan Tabiat Parkı, Bartın Balamba Tabiat Parkı ve Zonguldak Milli Egemenlik Tabiat Parkı'nın da etkinlik kapsamında aileleri ağırlayacağı belirtildi.

Son başvuru tarihi 4 Ağustos

Sınırlı kontenjanla düzenlenecek olan "Aile Kampı" için başvuruların dijital başvuru formu üzerinden kabul edildiği bildirildi. Kontenjan dahilinde gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen doğaseverlerin en geç 4 Ağustos 2026 Salı gününe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı. Detaylı bilgi ve yönlendirmelerin bölge müdürlükleri vasıtasıyla temin edilebileceği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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