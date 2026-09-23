Onana bu kez sahada değil, hacamat sırasında görüntülendi

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Trabzonspor forması giyen Andre Onana, bu kez saha içerisindeki performansıyla değil, yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

HACAMAT YAPTIRDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Kamerunlu kaleci, hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Onana'nın paylaşımında uygulama sırasında yaşanan anlar yer aldı. Tecrübeli file bekçisinin tercihi, takipçilerinin de ilgisini çekti.

SAHA DIŞINDA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Andre Onana, futbol kariyerinin yanı sıra zaman zaman saha dışındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Kamerunlu kalecinin son paylaşımında ise hacamat yaptırdığı anlar yer aldı.