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Bartın'da fırtına ve sağanak ağaçları devirip elektrik kesintilerine yol açtı

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Bartın'da fırtına ve sağanak ağaçları devirip elektrik kesintilerine yol açtı
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Bartın'da dün akşam başlayan sağanak ve rüzgar bu sabah etkisini artırdı; fırtına ağaç, tabela ve çöp kovalarını devirdi. Kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşanırken, yola devrilen ağaçlar ekiplerce kaldırıldı ve ulaşım normale döndü.

Bartın'da sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.

Bartın'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar, bu sabahın ilk ışıklarından itibaren etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle yollarda küçük su birikintileri oluştu. Şiddetli fırtınada ise ağaçlar, reklam tabelaları ve çöp kovaları devrilirken, elektrik telleri ve asılan bez afişler koptu. Fırtınada bir çok iş yerinin alarmları öterken yapraklar ve çöpler de araç yoluna sürüklendi. Fırtına ve yağış nedeniyle kent merkezinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Yola devrilen ağaçlar, ekiplerin müdahalesi ile kaldırılmasının ardından kontrollü şekilde verilen ulaşım normale döndü. Fırtına ve sağanak yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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