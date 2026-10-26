Silopi'de sürü yönetimi kursu Cudi Dağı eteklerinde çobanlarla sahada sürüyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda açılan sürü yönetimi kursunda teorik eğitimler sahaya taşındı. Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde çobanlarla bir araya gelen eğitmenler, sürü yönetimi ve hayvan sağlığı konularında uygulamalı eğitim veriyor.

Silopi ilçesinde Silopi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Sürü Yönetimi Elemanı Yetiştirme Kursu, teorik derslerin ardından sahada gerçekleştirilen uygulamalarla devam ediyor. "Her zaman, her yerde, herkese eğitim" anlayışıyla yürütülen kurs kapsamında Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara sürü yönetimi ve hayvan sağlığı konusunda eğitim veriliyor. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan kursta, katılımcılar Silopi Halk Eğitimi Merkezinde teorik derslere katılıyor. İş güvenliği, hayvanların beslenmesi ve hayvan hastalıkları gibi konuların ele alındığı dersler, sahada yapılan uygulamalarla destekleniyor. Eğitmen Musa Kilüken, kursiyerlerle birlikte hayvanların bulunduğu alanlarda incelemeler yaparak, yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar ve merak ettikleri konular hakkında bilgi verdi.

Teorik eğitim sahada uygulamayla destekleniyor

Kursun işleyişi hakkında bilgi veren eğitmen Musa Kilüken, eğitimin hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda planlandığını belirtti. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kendilerine başvurması üzerine ihtiyaçlara yönelik kurs açtıklarını anlatan Kilüken, katılımcıların büyük bölümünün hayvancılık konusunda deneyimli olduğunu ifade etti. Silopi Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen teorik derslerde iş güvenliği, hayvan beslenmesi ve hastalıklar hakkında bilgi verdiklerini aktaran Kilüken, uygulamalı eğitim için Şimalbey köyüne geldiklerini söyledi. Sahada hayvanları incelemeyi, yetiştiricilerin deneyimlerini ve karşılaştıkları sorunları dinleyerek eğitim sürecini desteklemeyi amaçladıklarını belirten Kilüken, hayvancılık alanındaki eğitimlerin uygulamayla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Sürü yönetimi ve arıcılık gibi kursların yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda açıldığını dile getiren Kilüken, başvuru olması halinde vatandaşlara yönelik eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Çobanlar sürülerinin başında sorularına yanıt arıyor

Şimalbey köyünde hayvancılıkla uğraşan ve kursa katılan Yusuf Dökmen, eğitim sürecinin kendileri açısından önem taşıdığını belirtti. Haftanın belirli günlerinde Silopi'de teorik derslere katıldıklarını anlatan Dökmen, bazı günlerde ise köye gelinerek, sürülerin başında uygulamalı eğitim verildiğini söyledi. Sürü yönetimi konusunda A'dan Z'ye bilgi edinmek istediklerini ifade eden Dökmen, özellikle hayvan hastalıkları ve kuzularda yaşanan kayıplar gibi konularda bilgi almaya çalıştıklarını dile getirdi. Eğitmen Musa Kilüken'in kendilerine yardımcı olduğunu belirten Dökmen, kendisine teşekkür etti. Hayvanlarla ilgilenirken karşılaştıkları sorunları ve merak ettikleri konuları eğitim sırasında doğrudan dile getirebildiklerini aktaran Dökmen, sürülerde görülen hastalıklar hakkında bilgi edinmek istediklerini söyledi. Bazı durumlarda eğitmenlere ulaşamadıklarında bildikleri yöntemleri uygulamaya çalıştıklarını anlatan Dökmen, bu nedenle eğitimlerin kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Uygulamalı dersler sayesinde sorularını doğrudan hayvanların yanında yöneltebildiklerini belirten Dökmen, sürülerinde karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alma imkanı bulduklarını kaydetti.

Hayvan hastalıkları ve sürü sağlığı ele alınıyor

Şimalbey köyünde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde, hayvanlarda görülebilen hastalıklar, bu hastalıkların muhtemel nedenleri ve belirtileri üzerinde de duruluyor. Hayvanlarda yavru atmaya yol açabilecek viral ve bakteriyel etkenlerin yanı sıra stres ve çevresel şartların etkileri değerlendiriliyor. Eğitim kapsamında brusella ve listeriosis gibi hastalıklar, gebelik döneminde karşılaşılabilecek sorunlar ve hayvanların bulunduğu ortamın sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi paylaşılıyor. Nemli ve ıslak zeminlerin hayvanların ayak sağlığı açısından oluşturabileceği riskler de ele alınıyor. Hayvanların derisinde görülen kaşıntı ve tüy dökülmesi gibi belirtiler üzerinden uyuz ve mantar gibi rahatsızlıkların birbirinden ayırt edilmesinin önemine değiniliyor. Belirtilerin değerlendirilmesi ve doğru tespitin gerekliliği üzerinde durulurken hayvanların birbirleriyle temasının bazı hastalıkların yayılmasında etkili olabileceği de anlatılıyor. Silopi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde sürdürülen kursla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bilgi ve deneyimlerinin eğitim yoluyla desteklenmesi hedefleniyor. Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde sürülerin başında gerçekleştirilen uygulamalı derslerde kursiyerler, karşılaştıkları sorunları gündeme getirerek, teorik bilgilerini sahadaki deneyimleriyle pekiştirme fırsatı buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı