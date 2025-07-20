Silivri Kumluk Plajı'nda Afrika Sıcak Hava Dalgası Yoğunluğu

Silivri Kumluk Plajı'nda Afrika Sıcak Hava Dalgası Yoğunluğu
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İstanbul'da etkili olan Afrika kökenli sıcak hava dalgası, Silivri Kumluk Plajı'nda büyük yoğunluğa yol açtı. Termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle plaja akın eden tatilciler, çevredeki otoparkları doldurdu. Uzmanlar, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmaması konusunda uyardı ve orman yangını riskine dikkat çekti.

Afrika kökenli sıcak hava dalgasının etkisini göstermesiyle beraber Silivri Kumluk Plajı'nda yoğunluk oluştu, otoparklar tamamen doldu.

İstanbul'da etkisini artıran Afrika sıcak hava dalgası, Silivri Kumluk Plajı'nda yoğunluğu da beraberinde getirdi. Termometrenin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte, günübirlik tatilciler soluğu sahilde aldı. Kumsalda adım atacak yer kalmazken, araç yoğunluğu nedeniyle çevredeki otoparklar tamamen doldu. Silivri merkez başta olmak üzere çevre ilçelerden gelen yüzlerce kişi, hafta sonunu serinlemek için Kumluk Plajı'nda geçirmeyi tercih etti. Ancak yoğunlukla birlikte hem trafik hem de sahil çevresindeki otoparklar kapasitesinin çok üzerine çıktı.

Uzmanlar saat 11.00-16.00 arasına dikkat çekti

İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) ve Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkarak 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Uzmanlar özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve doğrudan güneşe maruz kalınmaması konusunda vatandaşları uyardı. Uzmanların uyarılarına rağmen bu saatlerde Kumluk Plajı'ndaki yoğunluk da dikkat çekti.

Orman yangınları riskine karşı uyarı

Uzmanlar ayrıca, sıcaklıkla birlikte artan düşük nem ve rüzgar sebebiyle orman yangını riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Sahil çevresinde sigara izmariti gibi ateş unsurlarına karşı duyarlılık çağrısı yapılıyor.

"Bütün gece sadece güneş yoktu, normal hayat devam ediyordu"

Öte yandan Kumluk Plajı civarında esnaflık yapan Özkan Kandemir, "Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşmasıyla Silivri Sahili'nde otoparklarda, yollarda park edecek yer dahi kalmadı. Bırakın sahillerde yer kalmasını, denizde kulaç atacak yer kalmadı. Dün gece yarısından itibaren akın akın günübirlikçiler gelmeye başladı. Bütün gece sadece güneş yoktu, normal hayat devam ediyordu. İnsanlar top oynuyordu, denize giriyordu, koşuyordu, geziyordu, top oynuyordu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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