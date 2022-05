Siirtli Öğrenciler, Şehirlerarası Bilet Fiyatlarından Şikayetçi: "Önceden 150 Liraya Alıyordum, Şu An 280 Lira, Zorluyor. Gidiş Geliş 560 Lira"

DİYARBAKIR (ANKA) - YUSUF ELİK

Siirt'teki üniversite öğrencileri, otobüs bileti fiyatlarından şikayet etti. Öğrenci Mücahit Sertkaya, "Önceden 150 liraya alıyordum, şu an 280 lira, tabii zorluyor. Gidiş geliş 560 lira gibi bir maliyet çıkıyor" dedi. Siirt'ten Diyarbakır'a gitmek isteyen Azat Eser ise "Her ay üstüne bir 10-15 lira geliyor biletlerin. İlk geldiğimde 50 liraydı şu an 100 ile 120 liraya çıkmış" diye konuştu.

Siirt'te okuyan üniversite öğrencileri, yüksek otobüs bileti fiyatları nedeniyle, bayramda memleketlerine gitmekte zorlandıklarını söyledi.

Kahramanmaraşlı Mücahit Sertkaya memleketine eskiden 150 liraya gittiğini şimdilerde ise 280 liraya gittiğini belirterek sıkıntı yaşadığını söyledi. Sertkaya, şöyle konuştu:

"Aslen Kahramanmaraşlıyım. Önceden 150 liraya alıyordum şu an benzin ve mazot fiyatlarında artış olduğu için 280 lira, tabii zorluyor. Gidiş geliş 560 lira gibi bir maliyet çıkıyor. Biraz sıkıntı. Bir iki haftamı burada geçirmeyi düşündüm. Gitmektense o masraflarla kendime bakmayı düşündüm ama maalesef bayram olduğu için ailemle geçirmek istedim. Burs ve kredi almadım ben şu an ailemden geçiniyorum. Babam para yolluyor o şekilde. Tabi bu bilet fiyatlarından dolayı sıkıntı yaşıyorum."

Siirt'ten Diyarbakır'a ailesini ziyaret etmek için gidecek olan öğrenci Azat Eser ise "Bayram tatiline gitmeyi düşünüyorum da sınavlarımız erken bitiyor ama maddi sıkıntı yaşadığımız için 1-2 hafta bekletmeyi düşünüyorum. Bayramın başında gitmeyi düşünüyorum. Biletlerde artan maliyetler zorluyor her ay üstüne bir 10-15 lira geliyor biletlerin. İlk geldiğimde 50 liraydı şu an 100 ile 120 liraya çıkmış durumda. Sıkıntı yaşıyoruz yani. Aslında hem burs alıyorum hem çalışıyorum güzel bir gelirim var ama ona rağmen sıkıntı yaşıyorum geçinme konusunda. Yurt fiyatları olsun, gidiş geliş olsun sıkıntı yaşatıyor" diye konuştu.

"BİLETLER BİZ ÖĞRENCİLERİ ÇOK ZORLUYOR"

Aldığı burs ve ailesinin desteğiyle geçindiğini ifade eden Atakan Turan ise maddi imkansızlıklardan dolayı memleketine gidemediğini söyledi. Turan, "Bir tık zorluyor. Ben de gitmek isterim ailemin yanına. 850 lira devletin bize verdiği burs var ailemizin de gönderdiği 500 lira var diyelim. 1300 lira. Her hafta gitmek isterim ama 160 lira git gele gidiyor paralarımız. Her hafta gidemediğimiz için bayramda gitmeyi düşünüyoruz. Biletler biz öğrencileri çok zorluyor. Normalde vizelerden önce de gitmeyi düşünüyordum ama maddi imkansızlıklardan dolayı gidemedim. Bayrama giderim dedim. Tatilimi orada geçiririm ailemle birlikte. Yetmiyor 400 lira yurda veriyoruz bize 450 lira kalıyor. 400 de ailemiz gönderse günlüğümüz 30 liraya tekabül ediyor işte" dedi.