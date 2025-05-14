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Siirtli Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Siirtli Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonu ile 2025 yılı hac yolculuğuna çıkacak Siirtli hacı adayları, gece düzenlenen duygulu bir programla kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları, aileleriyle vedalaşırken duygusal anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile 2025 yılı hac yolculuğuna çıkacak Siirtli hacı adayları, gece yarısı düzenlenen programla kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

İl Müftülüğü önünden yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Duygulu anların yaşandığı törende hacı adayları yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Müftülük önünde düzenlenen programa hacı adayları ve yakınları katıldı. Hacı adayları ise kutsal topraklara gidecekleri için heyecanlı olduklarını belirtti.

Kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan Mehmet Faruk Uysal, "Çok heyecanlıyım. Bir an önce gitmek istiyorum. Kutsal toprakları çok merak ediyorum. Filistin'e dua edeceğim. Milletimize dua edeceğim. Ülkeme, akrabalarıma, dostlarımıza dua edeceğim" dedi.

Hacı adayı Cemalettin Baltaş ise "Allah kısmet ederse hacca gideceğim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Allah bu yolu herkese nasip kısmet kılsın. Ülkeme ve milletime dualar edeceğim. Allah hepimizi korusun. Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Programın ardından aileleriyle vedalaşan 92 hacı adayı, dualar eşliğinde uğurlandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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