Siirt'te 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modeli tanıtıldı

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti' modelini tanıtmak amacıyla bir stand kurarak vatandaşlara bilgi verdi. Bu hizmet modeli, Türkiye genelinde pilot 30 ilde uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde hayata geçirilen "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modeli, pilot 30 il arasında olan Siirt'te vatandaşlara anlatıldı. " Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında uygulanan "Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" standı merkez Güres Caddesi'nde açılarak vatandaşlara bilgilendirmede bulunuldu. Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli İlkay Aytekin, müdürlük olarak geçici koruyucu aile modelini tanıtmak için bulunduklarını söyledi. Aytekin, "Standımız Güres Caddesi'nde saat 12.00 ila 17.00 arasında bulunmaktadır. Geçici koruyucu aile hizmet modeli pilot olarak 30 ilde uygulanıyor. Sürecin yaygınlaştırılmasıyla alakalı da bugün ilimizde tanıtmak için burada bulunuyoruz. Siirt halkımıza, diğer tüm bireylere geçici koruyucu aile hizmet modeli hakkında gerekli rehberliği yapmak amacıyla hepinizi standımıza bekliyoruz" dedi.

Zehra Ertaş ise "Bir çocuğun hayatına dokunmak her zaman mümkündür. Haydi Siirt, koruyucu aile olalım" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

