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Siirt'te 3 çocuk annesi kadın mobilya işinin patronu oldu

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Siirt'te 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şükran Yalmaç, babasından öğrendiği mobilya işini kendi imkanlarıyla kurarak işletmenin patronu oldu. Yalmaç, hem mobilya üretimi hem de tamiratını yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Siirt'te 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şükran Yalmaç, babasından öğrendiği mobilya işinin patronu oldu.

Mobilya ustası Şükran Yalmaç, işletmesini babasının vefatından sonra kendi imkanıyla kurdu. Küçük yaşlarda babasının mobilya dükkanında çırak olarak çalışan Yalmaç, kurmuş olduğu iş yerinde tek başına hem mobilya üretimi hem de tamiratını yaparak ev ekonomisine katkı sunuyor.

Baba mesleği olan mobilya işine çocukluğundan beri gönül verdiğini belirten Şükran Yalmaç, "Mesleği küçükken babamın yanında çok çalışarak öğrendim. Onun yanında çıraklık yaptım. Babam vefat ettikten sonra bir süre ara verdim. Şu an eşimle beraber Siirt'te çalışıyorum. Genellikle dışarıya Siirt'in köylerine ve ilçelerine de götürüyorum. Kendim çalışıyorum. Kendi imalatımı kendim yapıyorum. Tamiratları yapıyorum. Çocuk odası, genç odası, yatak odası, mutfak odası ve kapılar dahil olmak üzere her şeyi yapıyorum. Dükkanımı kendim açtım" dedi.

Çalışmak isteyince hiçbir işin zor olmadığını dile getiren Yalmaç, "Yeter ki iste, çalış ve mesleğini sev. Çok güzel bir iştir. Çok severek de yapıyorum bu işi. Evlere gidiyorum, tamiratımı, kendi işimi kendim görüp yapıyorum. Tamiratlara kadınlar daha çok çağırıyor. Kadınlara daha çok yardımcı oluyorum. Kadınları lütfen evde bırakmayın, çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler. Siz de eşlerinize yardımcı olun bu konuda. Babam genellikle daha çok kapı ve pencere yapıyordu. Ona yardımcı oluyordum. Onun yanında her şeyi öğrendim. Bu mesleğin tahtasıydı, vidasıydı, çivisiydi her şeyi onun yanında öğrendim. Bayanlara tavsiye ediyorum çalışsınlar. Evlerine de eşlerine de yardımcı olsunlar çocuklarına da örnek olsunlar. İlle de mobilya olmasın veya ağır bir iş olmasın. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Babamdan kalan bir iş. Ama lütfen kadınlar evde durmasın, çocuklarına ve eşlerine destek olsunlar" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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