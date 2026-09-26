Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: "Bu yıl ilk defa Sıfır Atık, COP31’le beraber COP sürecinin gündemine giriyor"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında geldiği New York'ta yaptığı açıklamada, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Murat Kurum'un da liderliğinde, desteğinde bir Sıfır Atık Müzesi inşa ediyoruz. Etkinliklerimiz olacak. Orada çeşitli konuların yasalara girmesiyle alakalı müzakerelerimiz olacak. ve bu yıl ilk defa Sıfır Atık, COP31'le beraber COP sürecinin gündemine giriyor. Bundan sonra da COP süreçlerinde Sıfır Atık tartışılmaya başlanacak" dedi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde çeşitli programlar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurul kapsamında görüşmeler gerçekleştirdiği hafta kapsamında eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan da temaslarda bulundu. Emine Erdoğan'a temasları kapsamında eşlik eden Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde gerçekleştirdiği konuşmasında Emine Erdoğan liderliğinde 2017 yılında başlayan Sıfır Atık Hareketi'ne de atıfta bulunduğunu hatırlatarak "Bugün Sıfır Atık Hareketi, Emine Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü. Bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılında tarihi bir karar aldı. O kararla beraber 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Yine o kararla beraber Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı'nı yürütüyor" dedi.

Emine Erdoğan'ın New York İklim Haftası'nın açılışını gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Ağırbaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Dünyanın en büyük iklim haftalarından bir tanesi olan New York İklim Haftası'nın ana paydaşlarından bir tanesi Sıfır Atık Vakfı. Biz Londra İklim Eylem Haftası'nın da ana paydaşıyız. Bildiğiniz üzere haziran ayında İstanbul'da Sıfır Atık ve İklim Haftası'nı organize etmiştik. Yine Sıfır Atık Festivali ve Sıfır Atık Forumu'nu organize etmiştik. 183 ülkeden 7 binden fazla insanı ağırladığımız Sıfır Atık Forumu, dünyanın en büyük toplantıları arasında yer alıyor. Yine biz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde muazzam bir toplantıya hazırlanıyoruz. Türkiye, COP31'e ev sahipliği yapacak ve COP31'de biz 193 ülkeden 100 binden fazla insanı misafir edeceğiz"

"Tek bir dünyamız var ve bu dünyayı hep birlikte korumak zorundayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında COP31 konusuna da değindiğini bildirerek, "Daha önemlisi iklim adaleti konusuna değindi. Bildiğiniz üzere Nepal'de yaşanan olaylar aslında iklim değişikliği sonrası olan olaylar. Dünyanın farklı bölgelerinde biz bu sorunları yaşıyoruz ve gözlemliyoruz. İnsanlara iklim değişikliğinin önemini anlatırken aslında bu örnekleri de gösteriyoruz. Tek bir dünyamız var ve bu dünyayı hep birlikte korumak zorundayız. Korumazsak yaşanamaz. Dün de bugün de aynı şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Devlet başkanlarıyla veya üst düzey devletlilerle, kamu kurumlarının liderleriyle, uluslararası kurumların liderleriyle çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini aktaran Ağırbaş, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Farklı uluslararası kurumlarla, farklı hükümetlerle ortak etkinliklerimiz var. Sıfır Atık Vakfı ve Sıfır Atık Hareketi, Emine Erdoğan'ın liderliğinde çok global bir yerde. Dünyadaki sayılı vakıflar arasında sürekli farklı etkinliklerle, farklı çalışmalarla dünyanın geleceğine katkıda bulunuyoruz ve inanın çok farklı ülkelerden görüşme talepleri ve iş birliği talepleri geliyor. Hedefimiz net. Daha yaşanabilir bir dünya istiyoruz, daha müreffeh bir dünya istiyoruz ve bunu 8 milyar insan için istiyoruz. Sıfır Atık Vakfı, Emine Erdoğan'ın liderliğinde kurulan güzel bir vakfımız. 86 milyonun vakfı, 8 milyar insanın geleceği için çalışıyor. Biz COP31 bağlamında çok önemli çalışmalara imza atacağız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Murat Kurum'un da liderliğinde, desteğinde bir Sıfır Atık Müzesi inşa ediyoruz. Etkinliklerimiz olacak. Orada çeşitli konuların yasalara girmesiyle alakalı müzakerelerimiz olacak. ve bu yıl ilk defa Sıfır Atık, COP31'le beraber COP sürecinin gündemine giriyor. Bundan sonra da COP süreçlerinde Sıfır Atık tartışılmaya başlanacak. İstanbul Platformu'nu kuruyoruz. COP'un bir çatısı olarak İstanbul Platformu çatısı altında, bundan sonraki COP'larda Sıfır Atık konusu daha güçlü bir şekilde tartışılacak"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı