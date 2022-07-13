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Şiddetli yağışlarda tek sığınakları komşuları

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Yüksel - Yerel
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Şiddetli yağışlarda tek sığınakları komşuları -Sel korkusu yaşayan mahalleli önlem alınmasını istiyor Zonguldak'ın Alaplı İlçesi İsafakılı köyü çayboyu mahallesi sakinleri, dere yataklarının genişlemesiyle evleri yağmurlu havalarda tehlike altında olduğundan istinat duvarı yapılması için...

Şiddetli yağışlarda tek sığınakları komşuları

-Sel korku Su yaşayan mahalleli önlem alınmasını istiyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesi İsafakılı köyü çayboyu mahallesi sakinleri, dere yataklarının genişlemesiyle evleri yağmurlu havalarda tehlike altında olduğundan istinat duvarı yapılması için imza kampanyası başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi İsafakılı köyü çayboyu mahallesinde yaşayan bölge sakinlerinden Gülbahar Aygün, dere yatağının yağmurlar nedeniyle genişlemesi sonucu mahalle olarak istinat duvarı yapılması için imza topladıklarını bildirdi.

Daha önce büyük bir sel afetinde büyük tehlike atlattıklarını ve bu bölgeye istinat duvarı yapılması için müracatta bulunduklarını dile getiren Aygün, "En son sel felaketinde o akşam, sular yükselince ailece evden kaçtık. Tavuklarımızı kaçırdık ve canımızı zor kurtardık.o gece başkasının evinde durduk. Her sel felaketinde böyle korkuyoruz. Devletimizden buraya istinat duvarı yapılması için yardım istiyoruz. Bizler mahalle olarak buraya defalarca duvar yapılması için müracatta bulunduk ve ilgilenen olmadı.bizler burada beş eviz ve can güveliğimiz hiç yok. en son sel olayında bu beş ev bir araya toplanarak o geceyi böyle uykusuz geçirdik."diye konuştu.

'3 Yıldır her sene buraya sel geliyor'

Mahallede imza kampanyasının başlamasına öncülük eden Rıza Ergün ise, "Burası iş yeri ve kereste atölyesi olarak kullanıyorum. Yıllarca burada çalışıyoruz. Bir önceki selde burası bir metre su götürdü. Dere taştı ve buraya su girdiğinde motorlarım,makinem ve şeritlerim su içinde kaldı. Bundan dolayi işyerimi kapatmak durumunda kaldım. Yeniden almaya kalksam buna bütçem yetmiyor, sonunda kapattım. En son selde ise içerisi ne varsa taşıdık. Yarım metre yağmur yağsa yine su içindeyiz. bundan dolayi dere yatağına duvar çekilmesini istiyoruz. "diye konuştu.

Sel korkusuyla yaşadığını söyleyen Ayşe Ergün ise,"Canımızı kurtardık ama korku içindeyiz ve tek siteğimiz bu bölgeye duvar örülmesini istiyoruz. Her yağmurda benim bir saat uykum yok." diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Yerel

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