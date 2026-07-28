Motosiklet Eğitmeninden Yaz Uyarısı: Ekipmanı İhmal Etmeyin

Eskişehir'de motosiklet eğitmeni olan Halil İbrahim Üçyılmaz, hava sıcak olduğu için motosiklet ekipmanlarını ihmal eden, kullanmayan sürücülerin canlarını tehlikeye attıklarına dikkat çekerek, "Ekipman şakaya gelecek bir şey değil, yaz dış mutlaka kullanın" dedi.

Kask, korumalı ceket/mont, motosiklet eldiveni, korumalı pantolon ve motosiklet botu gibi temel motosiklet ekipmanları, hava sıcaklıklarının arttığı yaz günlerinde sürücüleri bunaltabiliyor. Terleyen sürücülerin bazıları bu ekipmanları ihmal ederken, Eskişehir'de motosiklet eğitmeni olan Halil İbrahim Üçyılmaz, konuyla ilgili uyarılarda bulundu. Üçyılmaz, sürüş güvenliği için bu ekipmanların yaz kış demeden eksiksiz kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Ekipman şakaya gelecek bir şey değil, yaz kış mutlaka kullanın"

Motosiklet eğitmeni Halil İbrahim Üçyılmaz, "Sıcak diye, 'Ben mont giymeyeyim' denilmesi çok sıkıntı. Düştüğünüz zaman ilk önce genellikle kafayı vurursunuz mesela. İyi bir kask olması lazım. Ondan sonra elleri yere koyuyorsunuz, iyi bir eldiven giymeniz lazım. Motosiklet eldiveni bellidir; sert olmalı, kemiği ve avuç içini korumalı. Bu eldivenler bedene göre alınmalı, ne geniş ne de dar olmalı. Sürücü eldiveni giydiği zaman rahatça debriyaj sıkıp gaz açabilmeli. Bol geldiği zaman da sıkıntı çünkü düşme durumunda aynı kasktaki gibi elden çıkar. O yüzden bedenine uygun olması da çok önemli. Dizlik giyilmesi lazım. Bazen motosikleti yan yatırıyorsun, zeminden dolayı ya da açıyı çok fazla kaçırdın, bu kez diz çarpıyor mesela. O zaman dizini komple parçalarsın, onun da yıllarca acısını çekersin. Bot da çok önemli, sürtme durumunda normal ayakkabı hayatta dayanmaz. Belli hızdan sonra asfaltın ısısı 600-700 dereceye çıkıyor. Sürtünmede, kaza durumunda yakar yani ve bunlar kolay kolay iyileşecek şeyler de değil. O yüzden ekipman hiç şakaya gelir şey değil, yaz kış mutlaka kullanın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı