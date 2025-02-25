YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu

Erdoğan'a yol arkadaşı olan Mesut Özil sessizliğini bozdu
Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun

Ankara kulislerine bomba gibi düşen transfer iddiası
Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi

Siber Vatan Bug Bounty Eğitimi Başarıyla Tamamlandı

Siber Vatan Bug Bounty Eğitimi Başarıyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 14 üniversitesinden öğrencilerin katıldığı Siber Vatan Bug Bounty Metodolojileri Eğitimi, katılımcılara siber güvenlik ve etik hacking konularında kapsamlı bilgi ve pratik beceriler kazandırdı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Siber Vatan Yetkinlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'deki 14 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı "Siber Vatan Bug Bounty Metodolojileri Eğitimi", başarıyla tamamlandı.

BEUN ev sahipliğinde, Siber Vatan Dikey Uzmanlaşma Eğitimi kapsamında düzenlenen eğitim, Türkiye'deki on dört farklı üniversiteden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. İzmir, Manisa, Karabük, Konya, Şanlıurfa, Uşak, Afyon, Kastamonu, Ankara, Bartın, Isparta, Kırıkkale, Mersin ve Çankırı illerinden eğitime gelen öğrenciler, etik hacking ve siber güvenlik alanındaki en güncel tekniklerle donatıldılar. Bununla bilikte eğitimde, katılımcılar güvenlik açıklarını tespit etme, raporlama süreçleri ve ödül avcılığı (Bug Bounty) metodolojileri konusunda derinlemesine bilgi sahibi oldular. Aynı zamanda eğitim sürecinde, öğrenciler sadece teorik bilgi edinmekle kalmayıp pratikte karşılaşılan güvenlik açıklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda da uygulamalı beceriler kazandılar.

Siber Vatan Yetkinlik Merkezinde uygulanan Siber Vatan Programı, Türkiye'nin siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağını artırmak ve genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu program, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek uzmanlar yetiştirmeyi ve Türkiye'yi siber güvenlik alanında güçlü bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Eğitim, katılımcıların sadece teknik bilgilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda güvenlik açıklarını tespit etme ve çözüm üretme noktasında kritik düşünme yeteneklerini de pekiştirmeyi hedef ediniyor. Katılımcılar, Bug Bounty metodolojileri ile ilgili kapsamlı bilgi de edinerek siber güvenlik alanındaki kariyerlerini geliştirmeye devam etmesi öngörülüyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim süreciyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Siber güvenlik, ülkemizin en kritik ve geleceğe yönelik en önemli alanlarından biridir. Bugün burada yetiştirdiğimiz genç yeteneklerin, uluslararası camiada rekabet edebilir uzmanlar haline gelmeleri, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki gücünü artıracaktır. Bu tür eğitimlerle gençlerimize hem teorik hem de pratik bilgi kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitimde kazandıkları beceriler, öğrencilerimizi sektöre kazandırarak Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine önemli katkılarda bulunmalarını sağlayacak. Bu vesileyle böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çeşitli üniversitelerden katılım sağlayarak ülkemizin siber güvenlik alanındaki gelişimine değer katacak gençlerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD'de deprem! Bakanlık binasındaki tüm ekranlardan gösterdiler
img

Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
img

Kayyum atanan Maydonoz Döner'den ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para
28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği 'kıyamet' tarihi geldi

28 Şubat'ta ne olacak? Simpsonlar'ın işaret ettiği tarih geldi çattı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız! Tanesi 456 TL'den alıcı buluyor

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
Rezil olduk! 'Maymun krizi' Dünya basınında

Rezil olduk! "Maymun krizi" Dünya basınında
Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ünlü sunucudan Acun'a canlı yayında tarihi ayar
Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Araç muayene istasyonlarında bazı hizmetler ücretsiz olacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.