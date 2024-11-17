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Sibel Suiçmez Uzungöl'de HES Projesine Karşı Direnişi Destekledi

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Uzungöl'deki hidroelektrik santral projesine karşı 15 gündür nöbet tutan yurttaşları ziyaret ederek destek verdi. Direnişcilerin sesi olmaya çağıran Suiçmez, projenin derhal iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

HABER: GENÇAĞA KARAFAZLI

( Trabzon )- CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de planlanan Hidroelektrik Santral ( Hes ) projesine karşı 15 günden beri nöbet tutan yurttaşları ziyaret ederek destek verdi.

CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, " Uzungöl'de vatandaşlarımız 15 gündür burada direnişlerine devam ediyorlar, direnişin bir de "direniş" adlı kedisi var 15 gündür o da burada arkadaşlarımızın mücadelesine destek veriyor, direniş bile duydu yetkililer henüz duymadı dolayısıyla direnişçileri siz de görün ve HES projesini Uzungöl'de derhal iptal edin" dedi.

Direniş çadırında nöbet ateşi başında yurttaşlarla bir araya gelen CHP'li vekil Sibel Suiçmez yurttaşlarla görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi.

"Vatandaşlarımızın direnişini 'direniş' kedisi duydu yetkililer duymadı HES projesini derhal iptal edin"

" Uzungöl'de vatandaşlarımız 15 gündür burada direnişlerine devam ediyorlar direnişin bir de direniş adlı kedisi var 15 gündür o da burada arkadaşlarımızın mücadelesine destek veriyor direniş bile duydu yetkililer henüz duymadı Dolayısıyla direnişi siz de görün ve HES projesini Uzungöl'de derhal iptal edin.

" Uzungöl'e HES Vallahi pes"

Uzungöl'de HES yapımı başlatılacaktı ama vatandaşlarımız buna karşı çıktılar zaten davalar açılmış durumdaydı,  15 günden beri soğukta yağmurda güneşte gördüğünüz gibi burada nöbet tutuyorlar, bugün 15 gün ilgililer  vatandaşın sesini duydular  çözüm üretmeye çalışıyorlar ama buradan bir  kez daha yetkililere sesleniyorum, Uzungöl'de HES olmaz Uzungöl sadece Trabzon'un değil sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın bir turizm cenneti olmuş durumda dolayısıyla burada olmayacak bir şey için çabalamayın insanları da yormayın. Şimdi bir kez daha yetkilileri acilen bu projenin iptalini gerçekleştirmeye davet ediyorum ve arkadaşlarımızla birlikte ne diyoruz Uzungöl'e HES Vallahi pes"

Yapılması planlanan HES projesine karşı direnişlerini sürdürülen yurttaşlar soğukta yağmurda gece gündüz demeden 15 günden beri nöbet tutuyor. 15 günden beri direnişlerini sürdüren Yurttaşlara ise yaşam savunucuları, doğa severler ile yöresel sanatçıların desteği de devam ediyor. Önce ki gece direnişçilerin nöbet çadırına gelen Karadeniz Sanatçısı Seyfettin Çakıral Piyanist Erol Akyüz ile Birlikte direnişçilere destek verdi türküler söyledi.

Sibel Suiçmez Uzungöl'de HES Projesine Karşı Direnişi Destekledi
Kaynak: ANKA / Yerel
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