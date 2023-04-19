Seyhanlı Genç Basketbolculardan Kupalı Ziyaret

Karaman’da yapılan U-18 Basketbol Bölge şampiyonasında başarılı sonuçlar alarak Anadolu Şampiyonası'nda Adana'yı temsil eden Çukurova Üniversitesi Seyhan Belediyespor Kulübü U-18 Basketbol takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı temsilen Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Üney’i kupalarıyla ziyaret etti.

Karaman'da yapılan U-18 Basketbol Bölge şampiyonasında başarılı sonuçlar alarak Anadolu Şampiyonası'nda Adana'yı temsil eden Çukurova Üniversitesi Seyhan Belediyespor Kulübü U-18 Basketbol takımı, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı temsilen Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Üney'i kupalarıyla ziyaret etti.

Başarılı bir sezon geçirmelerinden dolayı teknik heyet ve sporcu kadrosunu kutlayan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Üney, "Kupamızı Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'ı temsilen almış bulunmaktayım. Kendisi ziyarette bulunmayı çok istiyordu ancak program yoğunluğu nedeniyle aramızda bulunamadı. Seyhan Belediyespor kulübü olarak önceliğimiz başarılı sporcular yetiştirmek. Bunun içinde altyapıya büyük önem veriyoruz" dedi.

"BAŞKANIMIZ SPORDAN VE SPORCUDAN DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR"

En büyük şanslarının, sporu seven ve geçmişinde başarılı bir sporcu olan bir belediye başkanına sahip olmak olduğunu belirten Üney, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Başkanımızın spora ve sporcuya verdiği büyük önem sonrasında ilçemizi sportif anlamda çok iyi duruma getirmiş bulunmaktayız. Spor kulüplerimizin de her zaman yanında yer alıp başarılı olmaları adına imkanlarımız dahilinde desteğimizi esirgemiyoruz."