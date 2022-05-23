Seyhan Belediyesi Personeline '19 Mayıs' Kampı

Seyhan Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında personeline yönelik Karaisalı/Hacılı Mahallesi Kabaklık alanında iki günlük kamp düzenledi. Belediye personeli, kampla stres atma imkanı bulurken, gece boyunca yanan "Kamp Ateşi" etrafında "Atatürk" temalı şarkılar söylendi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatları doğrultusunda Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kamp, personeli ve birim sorumlularıyla ailelerini bir araya getirdi.

SPOR MÜSABAKALARI YAPILDI

Bayraklarla süslenen kamp alanında personel ve aileleri, farklı aktivitelerle hem 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor bayramını kutladı, hem de stres attı. Kampta, oluşturulan takımlarla birimler arası müsabakalar yapıldı.

Gece DJ Murat Akgün ile "90'lar" partisi ise orta yaş personeli gençlik yıllarına götürdü. Eğlence dolu kampta ateş etrafında Atatürk şarkıları söylendi.

Kampın olumlu geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren personel ve aileleri, "Bizlerle çok iyi bir diyalog ortamı sunan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a düzenlemiş olduğu kamp nedeniyle teşekkür ediyoruz" dediler.