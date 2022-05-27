Seyhan Belediye Başkanı Akay, Yenibeyli Kadın ve Çocuklarla Buluştu - Haberler

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen mahalle toplantılarına, pandemi önlemlerinin kaldırılmasının ardından yeniden başladı. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği, Yenibey Mahallesi'nde yapılan ilk toplantıda Başkan Akay, mahallelerde sorunlardan en çok kadınların ve çocukların etkilendiğine işaret ederek, "Mahallelerin öncelikli sorunlarını kadınların talepleri, eleştirileri, önerileri doğrultusunda çözeceğiz" dedi.

Yenibey Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda, Başkan Akay ile birlikte belediye başkan yardımcılarının, müdürlerin, meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya kadınlarla çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Kent sorunlarının küçük bir bölümünün yıllar içinde çözüldüğünü ancak, birçok sorununun birikerek bugünlere gelindiğini dile getiren Başkan Akay, biriken sorunların çözümü için davranış değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"EN ÖNEMLİ SORUN ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ"

"Belediye olarak öncelikli sorunları kadınlarla birlikte çözeceğiz" diyen Akay, mahallelerde yaşanan sorunlardan en çok kadınların ve çocukların etkilendiğine dikkati çekti. Akay, "Bize iletilen sorunları, öncelikli sorunları daima çözmek zorundayız. Günlük sorunlar var ama onun ötesinde gelişen dünya içerisinde daha da önemlisi çocuklarımızın geleceği" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ DAİMA VE MUTLAKA ÇOCUKLAR OLACAK"

Türkiye'yi terk edip başka ülkelerde yaşamak isteyen eğitimli gençlerin sayısının arttığına dikkati çeken Akay, bu durumun ileriki zamanda daha sıkıntılı olacağını belirtti. Akay, "Onun için yapacağımız işlerde önceliklerimiz daima ve mutlaka çocuk olacak" diye konuştu.

"MAHALLELERİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRMELİYİZ"

Mahalleleri daha yaşanabilir hale getirme mecburiyeti taşıdıklarını belirten Başkan Akay, kadınların sürece daha etkin katılımının önemini vurguladı. Seyhan Belediyesi'nin Yenibey ve çevresindeki mahallelere yönelik hizmetlerini anlatıp, yaşama geçirmek istedikleri projeler hakkında bilgiler veren Akay, "Bizim sizden isteğimiz, sizi en fazla üzen en önemli sorunları, çocuklarımızın geleceği için gerekli olduğunu düşündüklerinizi, size en fazla yararı olacağına inandığınız şeyleri bize bildirirseniz bunları yapmada, ilettiğiniz sorunları çözmede öncelik tanırız. Bu sorunların çözümü sizlerden gelecek isteğe bağlı. Eğer bir toplum kadınıyla, çocuğuyla bir meseleye sahip çıkarsa bütün sorunlarımızı çözeriz" dedi.

ÇOCUKLARDAN SATRANÇ KURSU VE OKUMA SINIFI AÇILMASI TALEBİ

Mahalleli kadınlar yaşadıkları sorunları Başkan Akay'a anlatırken, çocuklar da SEYMER bünyesinde satranç kursu ve okuma sınıfı açılması gibi taleplerde bulundu.