Şeyh Edebali Türbesi'ne 7 ülkeden ziyaretçi geldi - Haberler

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Şeyh Edebali Türbesi'ne 7 ülkeden ziyaretçi geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şeyh Edebali Türbesi'ne 7 ülkeden ziyaretçi geldi

Bilecik'te bulunan Şeyh Edebali Türbesini hafta sonu binlerce kişiyi ziyaret ederken, bu ziyaretler en ilgi çekeni 7 ülkeden gelen misafirler oldu.

Bilecik'te bulunan Şeyh Edebali Türbesini hafta sonu binlerce kişiyi ziyaret ederken, bu ziyaretler en ilgi çekeni 7 ülkeden gelen misafirler oldu.

Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerli yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiğini türbe bu aralar yabancı turistler akın ediyor. Kazakistan, Arnavutluk, Çeçenistan, Sudan, Haiti, Burkinepaso ve Libya'dan gelen kalabalık grup, türbe yerleşkesini gezerek, görevlilerden bilgi aldılar. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şeyh Edebali Osman Gazi Bilecik Yerel Haberler

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