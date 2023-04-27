Odunpazarı ve Mihalıççık Belediyeleri'nin Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlediği 'sevgi' temalı "Severek Sevilerek 100 Yıl" Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

"Severek Sevilerek 100 Yıl" Uluslararası Fotoğraf Yarışması için düzenlenen basın toplantısına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, jüri üyelerinden Osman Yaşar Tanaçan, Doç. Dr. Feyyaz Bodur ve Alper Meranezlioğlu katıldı.

Basın toplantısında konuşan Başkan Kurt, "Odunpazarı ve Mihalıççık Belediyesi olarak ortak bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu yarışmanın temasını da Cumhuriyet'imizin 100.yılında sevgi ve barış üzerine belirledik. Gerçekleştirilen fotoğraf yarışmamız sonuçlandı. Cumhuriyet'imizin 100. Yılında yaptığımız fotoğraf yarışmasına katılanlara tek tek teşekkür ediyorum. Yarışmamızın ödül törenini 6 Mayıs tarihinde yapacaktık fakat Türkiye'de yapılacak yerel seçimlerden dolayı ödül törenini 18 Haziran tarihine erteledik" dedi.

Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ise "Düzenlenen fotoğraf yarışması için başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fotoğraf yarışmamızın temasının Cumhuriyet'imizin 100. Yılına çok yakıştığını düşünüyorum. Fotoğraf yarışmasına katılan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Jüri üyelerinden Osman Yaşar Tanaçan ise yarışmaya katılanlara ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu dile getiren Tanaçan, Odunpazarı Belediyesi ve Mihalıççık Belediyesi'nin düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışmasının dünya çapında büyük bir ilgi ile karşılandığını belirtti.

Osman Yaşar Tanaçan, Doç. Dr. Feyyaz Bodur, Reha Bilir, Alper Meranezlioğlu ve Serdar Akyay'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın sonuçlarını Feyyaz Bodur açıkladı. Bodur, yarışmaya 594 kişinin 1967 fotoğraf ile katıldığını, yarışma koşullarını sağlayan 530 kişinin fotoğraflarının değerlendirmeye uygun görüldüğünü belirtti. Türkiye'nin farklı illerinden 224 kişinin katıldığı yarışmaya Eskişehir'den 40 kişinin başvurduğu söyleyen Bodur, Yurt dışından 306 kişinin katıldığını belirtti. Bodur ayrıca sergilemeye değer görülen 45 adet fotoğrafın ödül töreni esnasında sergileneceğini söyledi.

Dereceye giren ve sergilenecek fotoğraflara, www.severeksevilerek100yil.com.tr adresinden ulaşılabilecek.