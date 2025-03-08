Sema Silkin Ün'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında; "Öncü toplumlarda kadının rolü büyüktür" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, kadınların yaşamın her alanında daha görünür olmasının, toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yapan Milletvekili Ün, "Bütün hayatlar kadında hayat bulur. Kurduğumuz muhabbet, toprağa saldığımız kök, yılmaz çalışmamız, şefkatli kucaklaşmalarımız, el ele verişlerimiz oldukça asla yıkılmayız. Dünyaya hayat vermeye devam ederiz. Kadınların haklarına önem veren ülkelerin gelişmişlikleri hepimize örnek olmalı. Kadın haklarının geliştirilmesi konusunda bugüne kadar atılan adımlar elbette değerli ama yeterli değil. Ülkemiz kadınlarının tarih boyunca üstlendiği öncü görevler bölge ülkelerine hatta dünyaya örnek olacak nitelikte. Bizim topraklarımızda kadınlar emeğin, merhametin ve fedakarlığın sembolüdür. Ülkemizi, kadınlarımızın merhametine emanet edeceğimiz günlere ulaştıracağız. Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri değeri görmeleri, ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmeleri, eşit şartlarda yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Toplumda kadın emeğinin sömürülmediği, haklarının yok sayılmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoru" dedi. - DENİZLİ