Selçuklu Belediyesi depremzede çocuklara etkinliklerle moral veriyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmalarını sürdüren Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi afetten en çok etkilenen noktalardan Hatay'da çocuklar için tiyatro etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından personel, araç ve ekipman desteği, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinin bölgeye gönderilmesi, konteyner kent kurulumu, temizlik hizmeti ve moloz kaldırılması gibi birçok başlıkta Hatay için tüm imkanlarını seferber eden Selçuklu Belediyesi çocukları unutmadı. Onların acılarını bir nebzede olsa unutturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sanat Akademisi de Konya'da olduğu gibi Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kentte de çocuklar için özel etkinlikler gerçekleştiriyor. Tiyatro ekibi Ramazan ayının vazgeçilmezi Hacivat - Karagöz Gölge Oyunu ve Nasrettin Hoca Tiyatro gösterisi ile depremzede çocukların yüzünü güldürmek için çalışırken, onlara unutamayacakları bir hatıra bırakıyor.

"Amacımız çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek"

Depremden en çok çocukların etkilendiğini ve Hatay'ın yarasını sarmak için ellerinden geleni yapmanın gayretinde olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "6 Şubat'ta yaşadığımız büyük depremler ile ülke olarak zor bir dönemi yaşadık. Selçuklu Belediyesi olarak depremin ilk dakikalarından itibaren nasıl deprem bölgesinde seferber oldu isek deprem sonrasında da elimizden gelen her türlü desteği deprem bölgelerine ve depremzede kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz. Tabi bu sürecin en çok etkilediği çocuklarımız için özel aktiviteler yapmak gerekiyordu. Bu bağlamda hem Konya'ya gelen afetzede ailelerimizin çocukları için etkinlikler düzenlediğimiz gibi hem de kurduğumuz Konya Konteynır kentte yaşayan çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Ramazan ayının manevi iklimine de uygun olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler çocuklarımızdan yoğun ilgi görüyor ve beğeni ile takip ediyor. Tek amacımız var o da çocuklarımızın yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek. Bu doğrultuda etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA