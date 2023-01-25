Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan mezarlar için anıt yapıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Çaykırı köyünde, 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihinde yaşanan sel afetlerinde sel sularına kapılarak kaybolan mezarlar için anıt yapıldı. İnebolu Kaymakamlığı tarafından yapılan anıtın üzerine mezarlardaki vatandaşların isimleri yazıldı. Yapımı tamamlanan anıtın önünde selde hayatını kaybeden ve mezarları kaybolan vatandaşlar için dua edildi. Düzenlenen törene Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan AY, İnebolu Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ve protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Bozkurt, İnebolu ve Özlüce de üst üste iki büyük afet yaşadık, ikinci afet çok yıpratıcı oldu. Özellikle atalarımızın, büyüklerimizin ve geçmişlerimizin bulundukları mezarlıklarda çok büyük tahribatlar meydana geldi. Camiyi biz hizmete almayı planlarken bir an köyün neredeyse yarısı gidecek hale geldi. Bu doğada insanın düşünemediği afet ötesi bir durumdu. Ama anda devletimiz, kaymakamlığımız, özel idaremiz, muhtarlığımızın hep beraber ortak gayretle kaybolan mezarlardaki vatandaşların toplu olarak ruhlarına 'Fatiha' okunacağı ve de buradaki kayıp mezarlarımızı temsilen anıt mezarlık oluşturduk. Anıt mezarlığımızda daha eksikliklerimiz var. Onlar da tamamlandığında yakışan bir hale gelecektir. Ayrıca Özlüce ve diğer köylerimizde afetten kalma eksiklerimiz var, onları da inşallah en yakın zamanda tamamlayacağız. Sel felaketi için de bütün tedbirlerimizi alacağız" dedi. - KASTAMONU