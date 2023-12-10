Sektör Temsilcileri İzmir'de Sağlık Turizmini Değerlendirdi

17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı kapsamında, sektör temsilcilerinin katılımıyla “Sağlık Turizminde Destekler, Türkiye’de Termal, Geriatri ve Wellness Turizmi” konuşuldu. Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hüseyin Sağmak, “2022 yılında sağlık turisti sayısı 1,2 milyon olurken 2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyon sağlık turisti sayısını yakalamış bulunmaktayız. Sağlık ihracatı gelirlerimizde ise 2022 yılında, 2,1 milyar doları yakaladık” dedi.

17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı kapsamında, sektör temsilcilerinin katılımıyla "Sağlık Turizminde Destekler, Türkiye'de Termal, Geriatri ve Wellness Turizmi" konuşuldu. Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hüseyin Sağmak, "2022 yılında sağlık turisti sayısı 1,2 milyon olurken 2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyon sağlık turisti sayısını yakalamış bulunmaktayız. Sağlık ihracatı gelirlerimizde ise 2022 yılında, 2,1 milyar doları yakaladık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 17. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı ve TTI Outdoor – 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Yurt içi ve yurt dışından turizm profesyonelleri fuarı ziyaret ederken; TTI İzmir ve TTI Health fuarları kapsamında, alım heyeti programları da düzenlendi. TTI İzmir alım heyeti programına 61 ülkeden 150 turizm profesyoneli katılırken; TTI Health kapsamında düzenlenen alım heyeti programına ise İngiltere, İsviçre ve Rusya gibi ülkelerin de içinde yer aldığı 24 ülkeden 75 sağlık turizmi sektörü profesyoneli katıldı. Alım heyetleri fuar kapsamında katılımcılarla B2B görüşmelerde bulundu.

Fuarlar kapsamında sektör temsilcilerinin katılımıyla çeşitli paneller de düzenlendi. "Sağlık Turizminde Destekler, Türkiye'de Termal, Geriatri ve Wellness Turizmi" başlıklı oturumun moderatörlüğünü TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural yaptı. Oturuma Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hüseyin Sağmak, İzmir Sağlık Turizmi Derneği (İZSATU) Başkanı Dr. Bülent Cinel ve Balçova Termal Oteli Genel Müdürü Tuncay Volkan Bayat konuşmacı olarak katıldı. Elif Ural, "Bugün İzmir için çok önemli yere sahip olan termal, geriatri ve yaşlı bakım turizmini konuşacağız. Sağlık turizminde bize en büyük desteği veren Ticaret Bakanlığımıza teşekkür etmek isterim. Çünkü bakanlığımızın hem seyahat acenteleri hem de sağlık kurumları için sağlık turizminin gelişimine yönelik büyük devlet teşvikleri bulunmakta" dedi.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURİZMİ RAPORU

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hüseyin Sağmak, "Ticaret Bakanlığı olarak, sağlık turizmi sektörüne 2012 yılından günümüze büyük desteklerimiz bulunmakta. 2023 yılına geldiğimizde, sağlık turisti sayısı ve sağlık hizmeti ihracatımızdaki gelirlerin çıktıları büyük memnuniyet vermekte. 2022 yılında sağlık turisti sayısı 1,2 milyon olurken 2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyon sağlık turisti sayısını yakalamış bulunmaktayız. Sağlık ihracatı gelirlerimizde ise 2022 yılında, 2,1 milyar doları yakaladık. Genel olarak, bakanlığımızın sağlık turizmine yönelik teşvik sistemi gelişerek devam ediyor. Bu yaşayan bir süreç ve sivil toplumun ve sektör temsilcilerinin bu sürece verdiği katkı çok büyük ve önemli. Ülkemizin genel olarak cari açığını kapatmada sağlık turizmi sektörünün büyük katkısı bulunmakta. Türkiye olarak sağlık hizmetlerinde gerçekten ileri bir noktadayız. Sağlık sistemimiz, doktorlarımızın kalitesi, kalifiye iş gücümüz diğer ülkelere kıyasla ne kadar ileride herkes tarafından bilinmekte" dedi.

Hüseyin Sağnak, "Sağlık hizmeti ihracatı dediğimizde, medikal turizmi, esenlikler ve termal turizmi, engelli yaşlı bakım turizmi olarak üç ana başlık altında topluyoruz. Uluslararası hastalarımızın en çok geldiği ülkelere bakacak olursak yakın coğrafya ülkelerinin çok olduğu görülmekte. Irak, Suriye, Azerbaycan gibi ülkeler ön plana çıkmakla birlikte Avrupa'dan, Almanya ve Birleşik Krallık'tan çok sayıda sağlık turisti çektiğimizi söyleyebiliriz. Öne çıkan tedavi branşlarımızın ise estetik, saç ekimi, diş, onkoloji, tüp bebek ve kalp cerrahisi olduğunu görüyoruz. 2022 yılında ise bakanlık teşvik desteklerine spor turizmini ekledik" diyerek ilgilileri teşviklere başvurmaya davet etti.

DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ HARCAMALARI 2027'DE 8,5 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK

İZSATU Başkanı Dr. Bülent Cinel, sağlık turizmini dört ana başlık altında değerlendirdiklerini belirtti. Medikal, Termal, SPA ve Wellness, İleri Yaş ve Engelli Turizmi olarak kategorize ettikleri bu başlıkların önemini vurgulayan Cinel, termal turizminde Avrupa'da önde olan Türkiye'nin dünya genelinde ise 7. sırada yer aldığını ifade etti. Özellikle pandemi sonrasında dünya genelinde sağlığın ve sağlıklı yaşam ekonomisinin önemli bir yer kazandığını belirten Dr. Cinel, bu kapsamda geleneksel ve tamamlayıcı tıp, halk sağlığı, sağlıklı yaşam gayrimenkulleri, kişisel bakım ve güzellik, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, akıl sağlığı ve iş yeri sağlığı gibi yeni sektörlerin ortaya çıktığını dile getirdi. Sağlık turizmi alanında dünya genelinde harcanan miktarlara da dikkat çeken Cinel, "2022-2027 projeksiyonuna göre; 2022'de 5.6 trilyon dolar, 2023'te 6.2 trilyon dolar ve özellikle 2027'de 8.5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye'nin toplam sağlık turizmi geliri ise 10 milyar dolar, ancak bu alanda daha fazla çaba harcanması gerekiyor" dedi.

Sağlık turizminden önemli pay alan illerden birinin de İzmir olduğunu da belirten Cinel, kentin en çok obezite cerrahisi, diş hastalıkları ve göz hastalıklarının tedavileri için tercih edildiğini dile getirdi. Dr. Bülent Cinel, sağlık turizminde başarı için süreçleri iyi tanımlayan, güvenilir, sürdürülebilir, kalite odaklı ve marka değeri olan ülkelerin bu alanda gerçek başarıya ulaştığını ifade ederek, "Türkiye'nin bu alanda başarı elde etmek için lobi ve tanıtım faaliyetleri yapması, özellikle termal ve ileri yaş turizminde markalaşması, yeni stratejiler geliştirmesi ve ülke destinasyon imajını güçlendirmesi gerekiyor" diye konuştu.

"TERMAL TURİZMDE ÖNCÜYÜZ"

Balçova Termal Oteli Genel Müdürü Tuncay Volkan Bayat ise Türkiye'nin termal turizm potansiyeli hakkındaki görüşlerini paylaştı. Bayat, "Türkiye, termal turizm konusunda oldukça zengin bir ülke. Şu anda tespit edilen 500'den fazla şifalı su ve bin 500'ün üzerinde termal kaynak su bölgesi bulunmakta. Balçova Termal olarak, özellikle Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerine yönelik yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde termal turizmde önemli başarılar elde ettik. Hollanda, Almanya ve Norveç gibi ülkelerle büyük hasta gruplarına hizmet sunuyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, sektörümüzün gelişimine katkı sağlamakta. Termal turizmin, ülkemizdeki su kaynakları açısından medikal turizmden daha önde olması gerektiğine inanıyorum. Balçova Termal olarak, sektördeki öncü konumumuzu 1992 yılından beri sürdürmekteyiz ve sunduğumuz hizmetlere sürekli yenilikler ekleyerek liderliğimizi sürdüreceğiz. Özellikle otel odalarını ve alanları, yaşlı turistlerin kolaylıkla kullanabileceği bir düzenlemeye tabi tutmamız, sunduğumuz en önemli hizmetlerden biridir. Bu alandaki ilerlemelerimiz ve öncülüğümüzü sürdürme konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.