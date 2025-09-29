Haberler

Iğdır'da Şehitler Anısına Yapılan Anıt Tartışma Yarattı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkisinde 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'na görevli polisleri taşıyan servis aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 13 polis anısına yaptırılan anıt, anma töreninden günler sonra ortaya çıkan görüntülerle tartışma konusu oldu.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkisinde 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'na görevli polisleri taşıyan servis aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 13 polis anısına yaptırılan anıt, anma töreninden günler sonra ortaya çıkan görüntülerle tartışma konusu oldu.

Valilik himayesinde, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Iğdır Ticaret Borsası ve hayırseverlerin desteğiyle Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkisinde 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'na görevli polisleri taşıyan servis aracına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 13 polis için anıt yapıldı. Saldırının 10. yılında şehitler, 9 Eylül'de düzenlenen törenle anıldı. Ancak aradan geçen 20 günün ardından çekilen görüntüler, alanın yalnızca anma günlerinde hatırlandığını gözler önüne serdi. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği karelerde törenden sonra dağıtılan helva, su ve meyve suyu kaplarının olduğu gibi alanda bırakıldığı görüldü. Çöplerin toplanmamış olması, şehitler için yapılan anlamlı mekana gölge düşürdü. Bölge halkı, "Bu manzara şehitlerimizin aziz hatırasına yakışmıyor. Anıt yalnızca bir gün değil, her zaman temiz ve bakımlı olmalı" diyerek görüntülere tepki gösterdi.

Şehitlerin emaneti olarak görülen anıtın yalnızca törenlerde değil, yılın her günü özenle korunması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, yetkilileri daha duyarlı olmaya davet etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
