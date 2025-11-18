Haberler

Şehitler çeşmesi, Siirt Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığının onarmasıyla yeniden aktı

Halide Kutkualp Ortaokulu'ndaki şehitler çeşmesi, ara tatilde Siirt Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığının onarmasıyla yeniden akarak öğrencilerin kullanımına açıldı.

2005 yılında Siirt Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından 1991-2005 yılları arasında icra edilen İç Güvenlik Harekatı ve sınır ötesi operasyonlarda şehadet şerbetini içerek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitler anısına kent merkezinde bulunan Halide Kutlualp Ortaokuluna çeşme yapılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Çeşmenin doğal nedenlerle yıpranması nedeniyle tadilat ihtiyacı doğup, yapılacak onarım için gerekli hazırlıklar başlatıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öğrencilerin güvenliği ön planda tutularak 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ara tatili başlangıcında çeşmenin tadilatına başlandı. Siirt Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli ve okul idaresinin koordineli çalışmaları neticesinde çeşme, yeniden öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Okul müdürü Osman Kaplan, çeşmenin daha önce il jandarma komutanlığı tarafından yapıldığını hatırlatarak, birkaç ay önce irtibata geçilerek jandarma komutanlığı tarafından restore edildiğini söyledi. Ara tatil döneminde restore edildiğini belirten Kaplan, "Dün bu çalışmalar bitti, bugünde hizmete açtık. Jandarma Tugay Komutanlığı tarafımdan yapıldı az önce de komutanımız ziyarette bulundu" dedi.

Öğrencilerden Sadiye Yeyrek (12), bir gazi kızı olarak gurur duyduğunu ifade ederek, "Askerilerimiz bugün geldi. Çeşmemiz bozulmuştu onu onardılar, onlarla gurur duyuyoruz ve yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Güzel olmuş beğendim, emeklerine sağlık" diye konuştu.

Elif Teymur ise askerlere binlerce defa teşekkür ettiğini kaydederek, "Şehit olan tüm askerlerimiz her zaman kalbimizde olacak. Çok eğlenceli ve çok güzel geçti. Askerlerle konuşmak bizim için gurur verici oldu. Hepsine tekrardan teşekkür ederim. Yıpranmış çeşmemizi tekrardan güzelleştirmeleri bizi çok mutlu etti" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

