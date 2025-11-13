Şehit ve gazi kızları Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını geziyor

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 farklı ilden gelen toplam 51 şehit ve gazı kızı olan öğrenci kafilesi, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor.

Program, şehit ve gazi çocuklarının milli ve manevi değerlerle buluşmasını, ülkenin kültürel mirasını yakından tanımalarını amaçlıyor. 9-15 Kasım tarihleri arasında sürecek etkinlikte öğrenciler, Diyarbakır'ın kadim tarihini ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleme fırsatı bulacak. Etkinlik boyunca öğrencilerin surlar, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Ongözlü Köprü gibi şehrin önemli tarihi noktalarını ziyaret etmeleri planlanıyor. Programın sonunda ise çeşitli atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin birlikte vakit geçirmeleri sağlanacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından program kapsamında görevlendirilen Şehmus Sırlı, "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 ilden şehitlerin kıymetli emanetleri ile gazilerin kız çocuklarını 9-15 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da ağırladıklarını söyledi. Sırlı, "Bu kapsamda ilimizdeki tarihi mekanlar ile turistik alanlarda geziler gerçekleştirilmektedir. Programın amacı, şehit ve gazi çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve akademik kariyerlerine katkı sunmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı program dolayısıyla her iki bakanlığa da teşekkür ederiz" dedi.

Kafilede görevli olan Ayşe İlknur Batur ise şehit ve gazilerin emanetleri olan kızlarla birlikte Maziden Atiye programı kapsamında Diyarbakır'da bulunduklarını söyledi. Batur, "Kıymetli gazilerimizin ve şehitlerimizin kızlarını çeşitli kültürel programlarda ve gezilerde misafir ediyoruz. Programın ilk ayağında Ergani Mağaralarını, ikinci ayağında ise Eğil Peygamberler türbesini ziyaret ettik. Bugün ise Suriçi'nde Diyarbakır Müzesi gezisini gerçekleştiriyoruz. Kızlarımızla birlikte kültürel projeler ve etkinlikler düzenleyerek güzel anılar biriktiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl'den gelen Melek Cansuoğlu, Diyarbakır'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Cansuoğlu, "Gezmeyi çok severim. Daha önce Diyarbakır'a gelmiştim ancak bu kadar kapsamlı bir geziye katılmamıştım. Burada yeni arkadaşlar edindim, yeni yerler gördüm ve yapılan sunumlar sayesinde birçok bilgi öğrendim. En çok ilgimi çeken yer Atatürk Müzesi oldu; içinde çok güzel şeyler vardı. Ayrıca Keçi Burcu ve Dört Ayaklı Minare de gezdiğim en güzel yerler arasındaydı" dedi.

Diyarbakır'ı temsilen gezi ve tanıtım noktasında 51 çocuğa yardımcı olan şehit kızı Zeynep Kaçar, "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 farklı ilden gelen şehit ve gazi çocuklarına Diyarbakır'ın kültürünü seminerler, geziler ve çeşitli tanıtım etkinlikleriyle tanıtmaya çalıştığını ifade ederek, "Program süresince misafir öğrencilerimizle sürekli kaynaşma ve etkileşim içerisindeyiz. Onlar da Diyarbakır'ı çok beğendiklerini ve yeniden gelmek istediklerini ifade ettiler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR