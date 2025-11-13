Haberler

Şehit ve gazi kızları Diyarbakır'ın tarihi mekanlarını geziyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 farklı ilden gelen toplam 51 şehit ve gazı kızı olan öğrenci kafilesi, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 farklı ilden gelen toplam 51 şehit ve gazı kızı olan öğrenci kafilesi, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor.

Program, şehit ve gazi çocuklarının milli ve manevi değerlerle buluşmasını, ülkenin kültürel mirasını yakından tanımalarını amaçlıyor. 9-15 Kasım tarihleri arasında sürecek etkinlikte öğrenciler, Diyarbakır'ın kadim tarihini ve kültürel zenginliklerini yerinde inceleme fırsatı bulacak. Etkinlik boyunca öğrencilerin surlar, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı, Ongözlü Köprü gibi şehrin önemli tarihi noktalarını ziyaret etmeleri planlanıyor. Programın sonunda ise çeşitli atölye çalışmaları ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin birlikte vakit geçirmeleri sağlanacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından program kapsamında görevlendirilen Şehmus Sırlı, "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 ilden şehitlerin kıymetli emanetleri ile gazilerin kız çocuklarını 9-15 Kasım tarihleri arasında Diyarbakır'da ağırladıklarını söyledi. Sırlı, "Bu kapsamda ilimizdeki tarihi mekanlar ile turistik alanlarda geziler gerçekleştirilmektedir. Programın amacı, şehit ve gazi çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve akademik kariyerlerine katkı sunmaktır. Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı program dolayısıyla her iki bakanlığa da teşekkür ederiz" dedi.

Kafilede görevli olan Ayşe İlknur Batur ise şehit ve gazilerin emanetleri olan kızlarla birlikte Maziden Atiye programı kapsamında Diyarbakır'da bulunduklarını söyledi. Batur, "Kıymetli gazilerimizin ve şehitlerimizin kızlarını çeşitli kültürel programlarda ve gezilerde misafir ediyoruz. Programın ilk ayağında Ergani Mağaralarını, ikinci ayağında ise Eğil Peygamberler türbesini ziyaret ettik. Bugün ise Suriçi'nde Diyarbakır Müzesi gezisini gerçekleştiriyoruz. Kızlarımızla birlikte kültürel projeler ve etkinlikler düzenleyerek güzel anılar biriktiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bingöl'den gelen Melek Cansuoğlu, Diyarbakır'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Cansuoğlu, "Gezmeyi çok severim. Daha önce Diyarbakır'a gelmiştim ancak bu kadar kapsamlı bir geziye katılmamıştım. Burada yeni arkadaşlar edindim, yeni yerler gördüm ve yapılan sunumlar sayesinde birçok bilgi öğrendim. En çok ilgimi çeken yer Atatürk Müzesi oldu; içinde çok güzel şeyler vardı. Ayrıca Keçi Burcu ve Dört Ayaklı Minare de gezdiğim en güzel yerler arasındaydı" dedi.

Diyarbakır'ı temsilen gezi ve tanıtım noktasında 51 çocuğa yardımcı olan şehit kızı Zeynep Kaçar, "Maziden Atiye" programı kapsamında, 14 farklı ilden gelen şehit ve gazi çocuklarına Diyarbakır'ın kültürünü seminerler, geziler ve çeşitli tanıtım etkinlikleriyle tanıtmaya çalıştığını ifade ederek, "Program süresince misafir öğrencilerimizle sürekli kaynaşma ve etkileşim içerisindeyiz. Onlar da Diyarbakır'ı çok beğendiklerini ve yeniden gelmek istediklerini ifade ettiler" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.