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Şehit polis Veysi Kakı, dualarla anıldı

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Şehit polis Veysi Kakı, dualarla anıldı
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Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2016 yılında Şırnak’ın İdil ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı’nın ailesiyle bir araya geldi.

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı'nın ailesiyle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, şehit Özel Harekat Polis Memuru Veysi Kakı'nın annesi Yıldız Kakı ve babası Yılmaz Kakı ile buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, şehit Veysi Kakı'nın hatırası yad edilirken, aileyle yakından ilgilenildi.

Aktaş, şehit polis memuru Veysi Kakı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu ifade etti. Şehit ailelerinin devlet ve millet için ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Aktaş, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Buluşmada, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile kahraman gaziler şükran ve minnetle anıldı. Şehit Veysi Kakı ve tüm şehitler için dualar edildi.

Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Fahri Aktaş, şehitlerin bıraktığı emanetlere sahip çıkmanın en önemli görevlerden biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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