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Şehit polis Nefize Çetin Özsoy anıldı

Şehit polis Nefize Çetin Özsoy anıldı
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Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadete yürüyüşünün 10. yılında memleketi Edirne'de düzenlenen programla anıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda şehit olan polis memuru Nefize Çetin Özsoy, şehadete yürüyüşünün 10. yılında memleketi Edirne'de düzenlenen programla anıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde 2016 yılında Emniyet Müdürlüğü binasına gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Nefize Çetin Özsoy için kabri başında tören düzenlendi. Yenişehir Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki törene protokol üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehitlerin milletin gönlündeki yerinin hiçbir zaman silinmeyeceği vurgulandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda şehit Nefize Çetin Özsoy başta olmak üzere tüm şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dualar edildi. Şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

Şehit için yazılan şiir duygulandırdı

Programda şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy için yazılan şiir okunurken duygusal anlar yaşandı. Şehidin anne ve babası gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Şehit polisin isminin ve hatırasının milletin hafızasında yaşamaya devam edeceği vurgulandı. Katılımcılar, şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın kabrini de ziyaret ederek, dua etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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