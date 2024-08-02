Kastamonu'da şehit düşen polis memuru Türk bayraklarıyla uğurlandı

Kastamonu'da şehit düşen ve memleketi Nevşehir'e törenle uğurlanan Polis Memuru Ahmet Şahan, Çankırı'da yol kenarında bekleyen yüzlerce kişi tarafından Türk bayraklarıyla uğurlandı.

Kastamonu'da dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İsmail Bayam (32) adlı şahsın annesi ve babasının yaşadığı evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyon sırasında görevli polis memuru Arif Ay ve Ahmet Şahan'ı gören şahıs, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Şahsın kurşunlarının isabet etmesi neticesinde polis memurları Arif Ay ve Ahmet Şahan yaralandı. Daha sonra kendisini eve kilitleyen İsmail Bayan, annesi S.B.'yi (52) rehin aldı. Olay yerinde yaklaşık 4 saat süren gergin bekleyişin ardından, Özel Harekat Polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerince saldırgan şahıs öldürülerek etkisiz hale getirildi. Rehin alınan anne S.B. (52) ise başarılı bir şekilde sağ olarak kurtarıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesine defnedilmek üzere uğurlandı. Kastamonu-Ankara karayolunun çeşitli noktalarında yol kenarına toplanan vatandaşlar, şehit polis memurunu Çankırı'dan Türk bayraklarıyla uğurladı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar şehit polis memurunun naaşını selamlayarak saygı duruşunda bulundu. - ÇANKIRI