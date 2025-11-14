Şehit Binbaşı Nihat İlgen Kayseri'ye Getirildi

Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) ait 'C130' tipi askeri uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in naaşı Kayseri'ye getirildi.

11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönmek için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen TSK'ya ait 'C130' tipi askeri kargo uçağında şehit olan Binbaşı Nihat İlgen ile Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşları, Ankara'da düzenlenen törenin ardından Kayseri'ye getirildi. Şehitlerin Türk Bayrağı'na sarılı tabutları, havaalanında il protokolü tarafından karşılandı. Şehit İlgen'in cenazesi, Kalemkırdı Camii'nde cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek törenle defnedilecek.

Öte yandan, Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderilecek. Özkan, ikindi namazını müteakip Niğde'de defnedilecek. - KAYSERİ