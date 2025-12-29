Şehit Ömer Tunçbilek şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde düzenlenen programla anıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek için şehadetinin yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde anma programı düzenlendi. Şehidin baba evinde, Eğirdir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen Mevlid-i Şerif programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Şehit Ömer Tunçbilek ve tüm şehitler için dualar edildi.

Anlamlı bir etkinlik

Öte yandan, şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe de imza atıldı. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 98'inci Dönem Komando Temel Eğitimi kursiyerleri ile 33'üncü Dönem Misafir Askeri Personel (Libya, Mali ve Azerbaycan) Komando Temel Eğitimi kursiyerlerinin katılımıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek Dönem Sonu Tatbikatı icra edildi. Yetkililer, vatan uğruna can veren şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Şehit Ömer Tunçbilek'in isminin yaşatılmaya devam edileceğini ifade etti.

Anma programına Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kurmay Başkanı Piyade Albay Mesut Civelek, daire müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA