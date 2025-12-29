Haberler

Şehit Ömer Tunçbilek şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit Ömer Tunçbilek şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde düzenlenen programla anıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde düzenlenen programla anıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek için şehadetinin yıl dönümünde memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehöyük köyünde anma programı düzenlendi. Şehidin baba evinde, Eğirdir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen Mevlid-i Şerif programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Şehit Ömer Tunçbilek ve tüm şehitler için dualar edildi.

Anlamlı bir etkinlik

Öte yandan, şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe de imza atıldı. Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 98'inci Dönem Komando Temel Eğitimi kursiyerleri ile 33'üncü Dönem Misafir Askeri Personel (Libya, Mali ve Azerbaycan) Komando Temel Eğitimi kursiyerlerinin katılımıyla Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Tunçbilek Dönem Sonu Tatbikatı icra edildi. Yetkililer, vatan uğruna can veren şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Şehit Ömer Tunçbilek'in isminin yaşatılmaya devam edileceğini ifade etti.

Anma programına Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Dağ Komando Okul Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kurmay Başkanı Piyade Albay Mesut Civelek, daire müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyonla ilgili ilk açıklama
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi