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Şehit Jandarma Komando Er Ümit Kirez, 20. yıl dönümünde anıldı

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Şırnak'ta vatani görevini yaparken şehit düşen Jandarma Komando Er Ümit Kirez, şehadetinin 20. yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ve protokol üyeleri, şehidin mezarı başında dualar okuyarak onun fedakarlığını ve anısını yaşattı.

Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Komanda Er Ümit Kirez, şehadetinin 20. yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Vatani görevini yaparken 15 Mart 2004 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Komando Er Ümit Kirez, şehadetinin 20. yıl dönümünde unutulmadı. Şehidin anısını yaşatmak ve fedakarlığını unutmamak adına Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ve protokol üyeleri, Kirez'i mezarı başında andı. Karacasu Kaymakamı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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