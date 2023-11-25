Şehit edilen Gazzeli çocukların isimlerinin yazıldığı uçurtmalar gökyüzüne bırakıldı

Türk Uçurtma Takımı kaptanı Mehmet Naci Aköz ve yüzlerce çocuk "Uçurtmam Gazze'ye" etkinliğinde Üsküdar Sahili'nde bir araya geldi. Dev Türk bayraklı uçurtmanın ipine şehit edilmiş 6 bini aşkın Filistinli çocuğun isimlerinin yazılı olduğu uçurtmalar gökyüzüne uçuruldu.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği ve çeşitli sivil toplum örgütleri Üsküdar Sahili'nde Gazzeli çocuklar için bir araya geldi. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte, Filistin'de yaşanan katliamlara ve soykırıma dikkat çekmek amacıyla 'Uçurtmam Gazzeye' adı altında etkinlikte birçok çocuk uçurtma uçurdu. Dev Türk bayraklı uçurtmanın ipine şehit edilmiş çocukların isimlerinin yazıldığı ve 6 bin kağıt güvercin bağlandığı uçurtma gökyüzüne uçuruldu. Etkinlik boyunca tüm katılımcılara Filistin için hazırlanmış özel tasarımlı sivri burun uçurtma hediye edildi. Onlarca çocuk ise hediye uçurtmaları gökyüzüne havalandırdı.

"İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı protesto ediyoruz"

Türk Uçurtma Takımı Kaptanı Mehmet Naci Aköz, "Bugün İstanbul Boğazı'nın kenarında uçurtma uçuruyoruz. Uçurtma uçurtmamızın sebebi, terörist İsrail'in Filistin'e yaptığı soykırımı protesto ediyoruz. İsrail 10 binden fazla insan öldürdü. En acı tarafı bunların 6 binden fazlası çocuk. Kuvözdeki çocukları bile öldürdüler, katlettiler. Bu çocukların adına 6 bin tane Filistin bayraklı kağıt güvercinleri uçurtmamızın ipine bağladık ve boğaza doğru uçurduk. İki tane uçurtma uçurduk bir tanesi Filistin bayraklı bir tanesi Türk bayraklı. Kuyrukların tamamına buradaki tüm katılımcılar dileklerini, mesajlarını yazdılar. Uçurtma ipini bıraktık Gazze'ye doğru uçtular. Buradaki amacımız dediğim gibi çocukların katledilmesi ile alakalı protestodur" dedi.

"İnşallah bir gün Kudüs'te Mescid-i Aksa'da buluşacağız"

Filistinli vatandaş Gadir Abualfeilat, "Biz Türk halkının ne kadar arkamızda durduğunu, sevdiğini biliyoruz. Bütün Filistin halkı bunu çok uzun zamandır biliyor. İnşallah bir gün Kudüs'te Mescid-i Aksa'da buluşacağız. Filistin özgür, İsrail olmadan beraber namaz kılacağız. Aynı Ayasofya'ya yaptığımız gibi sizinle beraber biz de gittik. Aynı şekilde Kudüs'e gidip sizinle beraber orada namaz kılacağız" diye konuştu.

"Filistinli kardeşlerim de cennette olacaklar"

Zeynep Dila Engin, "Ülkem böyle bir şey yaptığı için gururlu hissediyorum kendimi. Filistinli kardeşlerim de cennette olacaklar. İsrail şu an belki bizi üzdüğünü düşünüyor ama ben elbette ki orada ölen kardeşlerim için çok üzülüyorum. Hastalanıp öldüklerinde şehit olmayacaklar ama şu an Allah için savaşıyorlar, şehit olacaklar ve cennete gittiler. Onlar için çok güzel bir şey. Filistinli kardeşlerime direnişe devam ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL