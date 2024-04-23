Gaziantep'te 23 Nisan coşkusu: Şehit kızına koltuk devredildi

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Gülay Bozan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu şehit kızına devretti.

TBMM'nin açılışının 104. yılı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi'nde de coşkuyla kutlandı. Şehit ve gazi çocuklarının katıldığı program sırasında Dernek Gaziantep Şube Başkanı Gülay Bozan, koltuğunu şehit polis Ekrem Kurtoğlu'nun kızı Aybüke Kurtoğlu'na devretti. Genç başkan, koltuğa oturduktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından misafirler salona davet edilerek kesilen pasta ile 23 Nisan coşkusu doyasıya yaşandı. Program sırasında çocuklara hediye takdiminde de bulunuldu.

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitler ve gazilerin rahmet, minnetle ve dualarla anılmasıyla sona erdi. - GAZİANTEP