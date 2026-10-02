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Şehit Bekçi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında dualarla anıldı

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Şehit Bekçi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında dualarla anıldı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan, şehadetinin 5’inci yılında Mevlid Programı ile anıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan, şehadetinin 5'inci yılında Mevlid Programı ile anıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Erzurumlular Derneği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan için dua edildi. Programda şehit Fırat Doğan'ın ailesi ve yakınlarıyla birlikte mesai arkadaşları da yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Fırat Doğan ve tüm şehitler için dua edildi.

Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fırat Doğan, şehadetinin 5. yılında düzenlenen programla bir kez daha dualarla anıldı.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, şehit Fırat Doğan'ın mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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