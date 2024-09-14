Şehit Babası İbrahim Sürücü'den Anlamlı Etkinlikte Duygusal Anlar

15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Erzurumlu polis memuru Yakup Sürücü'nün babası İbrahim Sürücü, tarlasında elleriyle topladığı mısırları evinde kazanlarda pişirdikten sonra tek tek çocuklara dağıttı.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması ve milletin direniş ruhunun genç nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen "Aziz Emanetlerimizin Direniş Ruhu Genç Nesillere Aktarma" etkinliği, Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un açılış konuşmasıyla başladı. Aykut, konuşmasında 15 Temmuz'da halkın gösterdiği direnişin önemini vurgulayarak, şehitlerin fedakarlıklarının ve vatan sevgisinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu vatanın her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bizler de bu kahramanlık ruhunu genç nesillere aktararak, geleceğimizi güvence altına alıyoruz" dedi.

Şehit babası herkesi duygulandırdı

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı mücadele eden ve şehit düşen oğlunun anısını yaşatmak için programa katılan şehit babası İbrahim Sürücü oldu. Sürücü, o gece yaşadığı duyguları ve oğlunun fedakarlığını çocuklara duygusal bir şekilde anlattı. Sözleriyle duygusal anlar yaşatan Sürücü, vatan sevgisinin gençlere emanet olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Oğlum o gece vatanı için hiç düşünmeden canını verdi. Sizler de bu emaneti yaşatacak ve geleceğe taşıyacaksınız. Hepiniz benim yavrularım, torunlarım, evlatlarımsınız. "

Kazanlarla mısırları çocuklara getirdi

Şehit babası İbrahim Sürücü, öğrencilerle yaptığı sohbette, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, "O gece milletimizin nasıl bir araya geldiğini ve birlikte büyük bir zafere imza attığımızı unutmayın. Bu vatan size emanet" dedi. Bu arada Erzurum'un Pasinler ilçesi Yiğit Pınar Mahallesi'nde yaşayan Şehit Babası İbrahim Sürücü, etkinlikte bir sürpriz yaparak tarlasından topladığı bin 285 adet mısırı evinde kazanlarda pişirdikten sonra bir kamyonla kent merkezine getirdi. Etkinlik alanına indirilen kazanlarda bulunan mısırları tek tek çocuklara dağıtan Şehit Babası İbrahim Sürücü, Şehit Annesi Çiğdem Sürücü ve Şehit Kardeşi Serkan Sürücü'nün zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.

Programın devamında, 15 Temmuz'da yaşanan kahramanlıkları anlatan kısa bir animasyon filmi gösterildi. - ERZURUM