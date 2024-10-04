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Şehit babasından acı haber

Şehit babasından acı haber
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DENİZLİ (İHA) – Bingöl –Elazığ karayolunda düzenlenen terör saldırısında şehit olan 33 askerden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk'ün babası hayatını kaybetti.

DENİZLİ (İHA) – Bingöl – Elazığ karayolunda düzenlenen terör saldırısında şehit olan 33 askerden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk'ün babası hayatını kaybetti.

24 Mayıs 1993 günü Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkisinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 33 asker arasında bulunan Denizlili Şehit Er Mehmet Öztürk'ün Serinhisar'a bağlı yatağan Mahallesi'nde ikamet eden babası Burhan Öztürk, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle şikayetlerinin artması sonucu dün Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Burhan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen 82 yaşında hayatını kaybetti.

Şehit Er Mehmet Öztürk'ün babası Burhan Öztürk'ün cenazesinin bugün ikindi vaktinde Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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