Şehit Babası Yahya Yiğit: 'Biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz'

Kayserili Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit; bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ve Terörsüz Türkiye projesini değerlendirerek; "Sonuna kadar destekliyorum. Yeter ki bu vatanda insan gibi, kardeşçe yaşayalım. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminde Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit; sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak; "Devletimiz çok güçlü, milletimiz de çok akıllı bir millet. Eğer ki terörsüz Türkiye inşallah başarılı olursa, dünyada kimse bizimle boy ölçüşemez" dedi. Gelişmelerin sonuna kadar arkasında olduğunu kaydeden Şehit Babası Yiğit; "Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli'nin önderliğinde terörsüz Türkiye politikası başlatıldı. Bunu can gönülden söylüyorum, sonuna kadar destekliyorum. Bu vatana evlat verdik, evlat acısı bambaşka bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Bu aziz vatan uğruna değil bir Cennet, binlerce Cennet'in olsa feda etmezsem namerdim. Fakat biz bu aziz vatanda insanca yaşamak istiyoruz. Siyonist güçler; ne olduğu belirsiz terör örgütlerini kuruyor, bizim üzerimize gönderiyor. Çünkü sömürü düzenlerini böyle kurmuşlar. Gözümüzü boyayarak, zihinlerimizle oynayarak dünyayı sömürüyorlar. Birleşmiş Milletler; dünyada barışı sağlamak için kuruldu, ama bakıyorsunuz dünyada silah üretiminin yüzde 90'ından fazlasını onlar üretiyor, onlar satıyor. Hani barış için kurulmuştunuz? Bunu gençlerimizin çok iyi bilmesi lazım. Kısacası bizim dostumuz yok. Biz düşman olalım demiyoruz, 'insanca yaşayalım' diyoruz. Dünya çok büyük, 8 buçuk milyar değil 18 buçuk milyar insanı besler. Onun için biz insanca yaşamak istiyoruz. Terörsüz Türkiye politikasını sonuna kadar destekliyoruz. Yeter ki bu vatanda insan gibi, kardeşçe yaşayalım. Ama o siyonist güçlerin uşaklığını yapacaklarsa da gereğini yaparız Allah'ın izniyle. Devletimiz çok güçlü, milletimiz de çok akıllı bir millet. Eğer ki terörsüz Türkiye inşallah başarılı olursa, dünyada kimse bizimle boy ölçüşemez. Kimse Türkiye'yi küçük görmesin. Rabbim bu vatana, bu devlete zeval vermesin. Bunu bile isteye yapmadılar, korktukları için yaptılar. Ama onlar boş durmayacak, hileleri bitmez. Biz uyanık olacağız. Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli bir proje başlattı, inşallah muvaffak olacağız. Türk Milleti olarak olmak zorundayız, biz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz" dedi.

"Bizim ciğerimiz yandı, başka annelerin ciğerleri yanmasın"

Anne Huriye Yiğit ise başka annelerin ciğerlerinin yanmasını istemediğini kaydederek, "Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin yaptığı çok güzel bir şey. Çünkü biz annelerin ciğeri yandı, başka annelerin ciğerlerinin yanmasını istemeyiz" diye konuştu. - KAYSERİ