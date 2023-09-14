Şehit babası Topçu toprağa verildi

Hakkari'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Şendoğan Topçu'nun vefat eden babası Sadık Topçu, Karabük'te toprağa verildi.

Hakkari'de 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Şendoğan Topçu'nun vefat eden babası Sadık Topçu, Karabük'te toprağa verildi.

Karabük'te hayatını kaybeden şehit babası Sadık Topçu için cenaze töreni düzenlendi. Kapullu Küpler Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Topçu'nun naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. Törene Topçu'nun yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK