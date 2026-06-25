Diyarbakır'da POMEM 32. Dönem Mezuniyet Töreni: 360 Polis Memuru Göreve Başladı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 32. dönem mezuniyet töreninde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 360 polis memuru mezun olarak Türk Polis Teşkilatının saflarına katıldı.

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen törene Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Burak Özan, Vali Yardımcısı Murat Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik, kurum müdürleri, emniyet teşkilatı mensupları ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda dönem birincisi polis memuru tarafından konuşma gerçekleştirildi ve yaş kütüğüne plaket çakıldı. Ardından POMEM Müdürü Mehmet Vefa Çelik katılımcılara hitap etti. Programda ayrıca Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın tebrik mesajı okundu.

" Güvenlik, toplumsal huzurun temel şartıdır"

Törende konuşan Vali Murat Zorluoğlu, yoğun eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 360 polis memurunu tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi. Genç polislerin büyük bir fedakarlık ve sorumluluk gerektiren kutsal bir göreve adım attıklarını belirten Vali Zorluoğlu, polislik mesleğinin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda milletin huzur ve güvenliğini temin eden önemli bir kamu görevi olduğunu ifade etti. Güvenliğin toplumsal huzurun, kalkınmanın ve medeniyetin temel şartlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Zorluoğlu, mezun polislerin adaletin gözeticisi, mazlumun sığınağı ve devletin vatandaşla buluşan yüzü olarak görev yapacaklarını söyledi.

Ali Gaffar Okkan'ın mirasına vurgu

Konuşmasında şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın aziz hatırasına da değinen Vali Zorluoğlu, bu anlamlı mezuniyet töreninin aynı zamanda Ali Gaffar Okkan'ın cesaret, fedakarlık ve millet sevgisiyle şekillenen mirasını yaşatmak açısından özel bir anlam taşıdığını belirtti. Genç polislerden görevleri boyunca hukukun üstünlüğünü esas almalarını, vicdanın sesinden ayrılmamalarını ve kadim devlet geleneğinin önemli düsturlarından biri olan "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket etmelerini isteyen Vali Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatının bu anlayışla milletin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yaptığını kaydetti.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Dönem birincisi polis memuruna ödülü Vali Murat Zorluoğlu, dönem ikincisi polis memuruna ödülü İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, dönem üçüncüsü polis memuruna ise ödülü POMEM Müdürü Mehmet Vefa Çelik tarafından verildi.

Konuşmasının sonunda ülkenin dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Vali Zorluoğlu, başta Ali Gaffar Okkan olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere sağlık ve afiyet temennisinde bulundu. Program, mezun polis memurlarının yemin töreni, yapılan dua ve tören geçişinin ardından sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı