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Şehit ailesine sene-i devriye ziyareti

Şehit ailesine sene-i devriye ziyareti
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Bilecik’te, vefatının sene-i devriyesi olan şehit Zafer İpek’in ailesi ziyaret edildi.

Bilecik'te, vefatının sene-i devriyesi olan şehit Zafer İpek'in ailesi ziyaret edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayı sene-i devriyesi kapsamında 1993 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan Zafer İpek'in Bozüyük ilçesinde yaşayan kardeşi Saadet İpek Dalkıran'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletilirken, şehitlerin emaneti olan ailelerinin hiçbir zaman yalnız bırakılmadığı ve devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Ziyarette aileyle yakından ilgilenilerek talep ve ihtiyaçlar da dinlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirterek, "Aziz şehidimiz Zafer İpek'i rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimizin her zaman yanındayız. Devletimizin şefkati ve milletimizin vefasıyla onların acılarını paylaşmaya, ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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