Şefika Taş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şefika Taş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Adalet Çakmur'un annesi Şefika Taş, dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze namazı, Yenişehir Müftü Solakzade Camii'nde kılındı.

Sivas Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Adalet Çakmur'un annesi, Aziziye Nüfus Müdürü Zeki Çakmur'un kayınvalidesi Şefika Taş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Şefika Taş, vefat etti. Merhume Şefika Taş için bugün öğle namazına müteakip Yenişehir Müftü Solakzade Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, STK başkanları, gazeteciler, Taş ve Çakmur ailesi fertleri, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından Şefika Taş'ın cenazesi dualar ve gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Merhuma Şefika Taş (94) 3 çocuk annesiydi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Bakan Şimşek'ten 'Hürmüz Boğazı' açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz

İran'ın Hürmüz adımı Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Şimşek net konuştu
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
MASAK raporunda 'Selim İmamoğlu' detayı: Para transferleri şüpheli olarak değerlendirildi

Selim İmamoğlu'nun şüpheli para transferleri MASAK raporunda
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.