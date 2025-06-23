Sivas Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Adalet Çakmur'un annesi, Aziziye Nüfus Müdürü Zeki Çakmur'un kayınvalidesi Şefika Taş, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Şefika Taş, vefat etti. Merhume Şefika Taş için bugün öğle namazına müteakip Yenişehir Müftü Solakzade Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, STK başkanları, gazeteciler, Taş ve Çakmur ailesi fertleri, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Helallik alınmasının ardından Şefika Taş'ın cenazesi dualar ve gözyaşları arasında Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Merhuma Şefika Taş (94) 3 çocuk annesiydi. - ERZURUM