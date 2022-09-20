Seferhisar Belediyesi'nin 1. Seferhisar Kitap Günleri 22 Eylül'de Başlıyor
Yerel Haberler
Seferhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Seferhisar Kitap Günleri, 22-25 Eylül günleri arasında vatandaşlarla buluşacak. “Okumak Özgürleştirir” sloganıyla gerçekleştirilecek Seferihisar Kitap Günleri’ne Nebil Özgentürk, Latife Tekin, Sinan Meydan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin, Gülşah Elikbank, Yaşar Gürsoy gibi pek çok yazar katılacak.
Seferhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Seferhisar Kitap Günleri, 22-25 Eylül günleri arasında vatandaşlarla buluşacak. "Okumak Özgürleştirir" sloganıyla gerçekleştirilecek Seferihisar Kitap Günleri'ne Nebil Özgentürk, Latife Tekin, Sinan Meydan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin, Gülşah Elikbank, Yaşar Gürsoy gibi pek çok yazar katılacak.
Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Seferihisar Kitap Günleri, 22-25 Eylül günleri arasında Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda kitapseverler ile buluşacak. Dört gün sürecek etkinliğe tanınmış yazarlar ve yayınevleri katılıyor. Seferihisar Kitap Günleri'ne "Okumak Özgürleştirir" sloganıyla Nebil Özgentürk, Latife Tekin, Sinan Meydan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin, Gülşah Elikbank, Yaşar Gürsoy gibi pek çok yazar katılıyor.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da "Türkiye'nin Geleceği" başlıklı panelde konuşmacı olacağı 1. Seferihisar Kitap Günleri'ne Metin Karausta bağlamasıyla renk katacak. Ayrıca çocuklar için tiyatrolar, kukla gösterileri de gerçekleşecek. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın da bir panel gerçekleştireceği 1. Seferihisar Kitap Günleri'nde yerel yazarlar imza stantlarında buluşacak.
1.Seferihisar Kitap Günleri'nin açılış gününde, Onur Ödülü, Edebiyat Ödülü ve Emek Ödülü Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından verilecek.
Etkinliğin söyleşi programı ise şöyle:
22 Eylül Perşembe
Açılış: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in konuşması ve ödül töreni
Saat 19.00: SÖYLEŞİ: Edebiyat ve İzmir
Konuşmacı: Barış İnce
Saat 20.00: PANEL: Türkiye'nin geleceği
Konuşmacılar: Özgür Özel, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır Moderatör: Ümit Kartal
Saat 21: 00 SÖYLEŞİ: Yazmanın Serüveni
Konuşmacılar: Latife Tekin-Haydar Ergülen
Saat 22: 00 ŞİİR VE TÜRKÜ GECESİ
Şükrü Erbaş-Metin Karausta
23 Eylül Cuma
Saat 20: 00 SÖYLEŞİ: Edebiyat ve Kadın
Konuşmacılar: Mine Söğüt-Ayşen Şahin
Saat 21: 00 SÖYLEŞİ: Atatürk'ün Katilleri ve O Doktor
Yaşar Gürsoy
24 Eylül Cumartesi
Saat 19: 00 SÖYLEŞİ: Türkiye Yazarlar Sendikası ile Emek ve Edebiyat
Konuşmacılar: Bilsen Başaran- Özgür Zeybek- Fergun Özelli
Saat 20: 00 TİYATRO GÖSTERİSİ
Saat: 21: 30 SÖYLEŞİ: Kurtuluşun ve Kuruluşun 100. yılı
Konuşmacı: Sinan Meydan
25 Eylül Pazar
Saat: 20: 00 SÖYLEŞİ: Fantastik Edebiyat
Konuşmacı: Gülşah Elikbank
Saat 21: 00 SÖYLEŞİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ: Cumhuriyete giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Konuşmacı: Nebil Özgentürk