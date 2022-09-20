Seferhisar Belediyesi'nin 1. Seferhisar Kitap Günleri 22 Eylül'de Başlıyor

Seferhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Seferhisar Kitap Günleri, 22-25 Eylül günleri arasında vatandaşlarla buluşacak. “Okumak Özgürleştirir” sloganıyla gerçekleştirilecek Seferihisar Kitap Günleri’ne Nebil Özgentürk, Latife Tekin, Sinan Meydan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin, Gülşah Elikbank, Yaşar Gürsoy gibi pek çok yazar katılacak.

Seferhisar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Seferhisar Kitap Günleri, 22-25 Eylül günleri arasında vatandaşlarla buluşacak. "Okumak Özgürleştirir" sloganıyla gerçekleştirilecek Seferihisar Kitap Günleri'ne Nebil Özgentürk, Latife Tekin, Sinan Meydan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin, Gülşah Elikbank, Yaşar Gürsoy gibi pek çok yazar katılacak.

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Seferihisar Kitap Günleri, 22-25 Eylül günleri arasında Seferihisar Cumhuriyet Meydanı'nda kitapseverler ile buluşacak. Dört gün sürecek etkinliğe tanınmış yazarlar ve yayınevleri katılıyor. Seferihisar Kitap Günleri'ne "Okumak Özgürleştirir" sloganıyla Nebil Özgentürk, Latife Tekin, Sinan Meydan, Haydar Ergülen, Şükrü Erbaş, Barış İnce, Mine Söğüt, Ayşen Şahin, Gülşah Elikbank, Yaşar Gürsoy gibi pek çok yazar katılıyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da "Türkiye'nin Geleceği" başlıklı panelde konuşmacı olacağı 1. Seferihisar Kitap Günleri'ne Metin Karausta bağlamasıyla renk katacak. Ayrıca çocuklar için tiyatrolar, kukla gösterileri de gerçekleşecek. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın da bir panel gerçekleştireceği 1. Seferihisar Kitap Günleri'nde yerel yazarlar imza stantlarında buluşacak.

1.Seferihisar Kitap Günleri'nin açılış gününde, Onur Ödülü, Edebiyat Ödülü ve Emek Ödülü Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından verilecek.

Etkinliğin söyleşi programı ise şöyle:

22 Eylül Perşembe

Açılış: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in konuşması ve ödül töreni

Saat 19.00: SÖYLEŞİ: Edebiyat ve İzmir

Konuşmacı: Barış İnce

Saat 20.00: PANEL: Türkiye'nin geleceği

Konuşmacılar: Özgür Özel, Murat Bakan, Ali Mahir Başarır Moderatör: Ümit Kartal

Saat 21: 00 SÖYLEŞİ: Yazmanın Serüveni

Konuşmacılar: Latife Tekin-Haydar Ergülen

Saat 22: 00 ŞİİR VE TÜRKÜ GECESİ

Şükrü Erbaş-Metin Karausta

23 Eylül Cuma

Saat 20: 00 SÖYLEŞİ: Edebiyat ve Kadın

Konuşmacılar: Mine Söğüt-Ayşen Şahin

Saat 21: 00 SÖYLEŞİ: Atatürk'ün Katilleri ve O Doktor

Yaşar Gürsoy

24 Eylül Cumartesi

Saat 19: 00 SÖYLEŞİ: Türkiye Yazarlar Sendikası ile Emek ve Edebiyat

Konuşmacılar: Bilsen Başaran- Özgür Zeybek- Fergun Özelli

Saat 20: 00 TİYATRO GÖSTERİSİ

Saat: 21: 30 SÖYLEŞİ: Kurtuluşun ve Kuruluşun 100. yılı

Konuşmacı: Sinan Meydan

25 Eylül Pazar

Saat: 20: 00 SÖYLEŞİ: Fantastik Edebiyat

Konuşmacı: Gülşah Elikbank

Saat 21: 00 SÖYLEŞİ VE BELGESEL GÖSTERİMİ: Cumhuriyete giden yolda Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Konuşmacı: Nebil Özgentürk