Vahap Seçer: "Doğu Akdeniz, Dünyadaki Güç Dengelerinin İlgilendiği Bir Bölge"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ülkemiz için Deniz Kuvvetlerimiz önemli. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Sınırlarımızın uzunluk olarak 3’te 2’si deniz. Bölgenin durumu ve ülkenin stratejik konumu göz önüne alındığında, bir yarımada şeklinde olan ülkemiz açısından çok önemli. Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e, boğazlardan Ege’ye kadar, dünyanın takip ettiği hadiselerin sıkça yaşandığı bir yer. Dünyadaki bazı güç dengelerinin de ilgilendiği bir bölge burası” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Ülkemiz için Deniz Kuvvetlerimiz önemli. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Sınırlarımızın uzunluk olarak 3'te 2'si deniz. Bölgenin durumu ve ülkenin stratejik konumu göz önüne alındığında, bir yarımada şeklinde olan ülkemiz açısından çok önemli. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, boğazlardan Ege'ye kadar, dünyanın takip ettiği hadiselerin sıkça yaşandığı bir yer. Dünyadaki bazı güç dengelerinin de ilgilendiği bir bölge burası" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun 4-6 Ekim günleri arasında Mersin Askeri Limanı'nı ziyaretleri kapsamında; Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser, Öğrenci Kafile Komutanı Deniz Yarbay Ahmet Bayrak ve beraberindeki öğrencileri makamında ağırladı.

"BURAYA GELDİĞİMİZ İÇİN ÇOK GURUR DOLUYUZ"

Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser ziyaret hakkında Başkan Seçer'i bilgilendirirken, "505 Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencimiz var. 2 gemi halinde TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa ve TCG Osmangazi gemileriyle, bu açık deniz eğitimi seyirlerini icra ediyoruz. Tüm öğrencileri temsilen, 3 temsilci arkadaşımızı getirdik. Buraya geldiğimizden dolayı çok gurur doluyuz. Mersin güzide bir şehrimiz. Burada hem yürüyüşlerimizi yaptık hem de kültürel faaliyetleri yapacak arkadaşlar" dedi.

Öğrenci Kafile Komutanı Deniz Yarbay Ahmet Bayrak da "Doğu Akdeniz'deki yoğun faaliyetlerimizden dolayı, Mersin son zamanlarda bizim için önemli bir şehir. Akdeniz Bölge Komutanlığımızın limanı da yenilenmiş. Orayı öğrencilerimize göstermek, oradaki gemileri tanıtmak, yine Mersin şehrini, kültürel yerleri gezdirmek maksadıyla böyle bir planlama yaptık" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ İÇİN DENİZ KUVVETLERİMİZ ÖNEMLİ"

Başkan Seçer ziyaret dolayısıyla duyduğu mutluluğu ifade ederken, "Ülkemiz için Deniz Kuvvetlerimiz önemli. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Sınırlarımızın uzunluk olarak 3'te 2'si deniz. Bölgenin durumu ve ülkenin stratejik konumu göz önüne alındığında, bir yarımada şeklinde olan ülkemiz açısından çok önemli. Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, boğazlardan Ege'ye kadar, dünyanın takip ettiği hadiselerin sıkça yaşandığı bir yer. Neticede Karadeniz'deki, boğazlardaki bir gelişme ya da Doğu Akdeniz'deki bir gelişme, birçok coğrafyayı ya da birçok ülkeyi etkiliyor. Dünyadaki bazı güç dengelerinin de ilgilendiği bir bölge burası. O açıdan da önemsiyoruz ve gençlerimize, genç komutanlarımıza, askerlerimize, denizcilerimize başarılar diliyoruz. Siz değerli komutanlarımıza da çocuklarımıza sağladığınız katkılardan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"MERSİN ÇOK GÜZEL"

Başkan Seçer'in "Mersin'i nasıl buldunuz?" sorusu üzerine konuşan Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Volkan Salih Eser, "Mersin çok güzel. Zaten biz de esasında buraya liman yapmayı çok istiyoruz, ama faaliyetler nedeniyle ve geçen sene de pandemi nedeniyle gemiden çıkışımız yasaktı. Öğrencilerimizi Mersin Limanı'nın önünden geçirerek, tekrar ana bağlama limanımıza gittik. O zaman da demiştik ki; 'inşallah seneye geliriz.' Bu sene nasip oldu Başkanım. Çok güzel bir şehir" ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer ayrıca şehri gezmelerini önerirken, "Fırsatınız olur mu bilemem, ama Tarsus'u da görmenizde yarar var. Neden? Mersin, liman ile büyümüş bir kent. 200 yaşında. Fakat Tarsus, mesela 8 bin yaşında. Asıl liman orası" dedi.