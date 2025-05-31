Schengen Vizesi Almanya'daki Düğüne Katılımı Engelledi

Schengen Vizesi Almanya'daki Düğüne Katılımı Engelledi
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Amasya'da yaşayan Hüseyin Odabaşı, oğlunun düğününe katılmak için yaptığı Schengen vizesi başvurusu sonuçsuz kaldı. 41 yıl Almanya'da çalıştıktan sonra vize alamayan baba, yetkililerden destek bekliyor.

Almanya'da 41 yıl çalışan babanın, oğlunun düğününe katılabilmek için Schengen vizesi başvurusu sonuçsuz kaldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Hüseyin Odabaşı, oğlunun Almanya'daki düğününe katılmak için vize yardımı istiyor. Oğlunun 21 Haziran'da Almanya'da yapılacak düğününe katılmak için yaptığı vize başvurusu sonuçsuz kalan 60 yaşındaki baba, Türk ve Alman yetkililere seslenerek, desteklerini istedi.

Türkiye'den Almanya'ya oğlunun Löhne şehrinde gerçekleşecek düğününe gitmek isteyen evli ve 8 çocuk babası Hüseyin Odabaşı, başvuruda bulunduğu Schengen vizesi için olumsuz yanıt aldı. Yaklaşan düğün tarihiyle birlikte umudu tükenen baba, "Tek isteğim düğüne gitmek. Sonra geri göndersinler. Oğlumun en mutlu gününde yanında olmak istiyorum" dedi.

6 çocuğu ve eşi Almanya'da olduğunu belirtip düğünlerin aileler için önemli olduğunu belirten işçi emeklisi Odabaşı, "Almanya'da 41 yıl çalıştım. Bir iş kazası geçirdiğim için kesin dönüş yaptım. Bizim ilk çocuk kaza geçirdi ölümden döndü bir kere bana vizesiz Almanya'ya gitmeme müsaade ettiler. İkinciye bir düğüne vize alıp gittim. Hiçbir sorun olmadı. Şimdi bizim son oğlanın düğünü var. 3 ay oldu bana davetiye geleli. Halen bir randevu vermiyorlar. Vermeme sebeplerini bilmiyorum. Hiçbir polislik sorunum olmadı. Bunlara rağmen bana bir türlü vize vermiyorlar" şeklinde konuştu.

Türk ve Alman yetkililerden destek bekleyen Odabaşı, düğüne katılamaması durumunda telefondan canlı yayın aracılığıyla izlemek zorunda kalacağını söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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