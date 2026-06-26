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Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi

Başkentte 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki ekipler, bir işletmeye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde piyasa sürülmek için hazırlanan 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletmeyi denetledi.

GÖZALTINA ALINDI

"Bozulmuş, değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçuna yönelik yapılan denetimlerde yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İdari para cezası uygulanarak faaliyetten men edilen işletmede, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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