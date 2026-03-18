'Savaşta hiç kimse kazanmayacak' diyen uluslararası öğrenciler barış istiyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde eğitim gören ve ülkelerindeki çatışmalar nedeniyle bayramı ailelerinden uzakta geçiren uluslararası öğrenciler, savaşların son bulması temennisinde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) eğitimlerine devam eden uluslararası öğrenciler, ülkelerindeki savaş ve çatışma ortamı nedeniyle ailelerinden uzakta buruk bir bayram geçirecek. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite bünyesinde bin 501 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, öğrencilere her türlü desteği sağladıklarını ifade etti.

"İnşallah en kısa sürede bu savaşlar biter"

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz genelinde ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarında olmak üzere 1501 uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. İran'dan 66, Afganistan'dan 39, Filistin'den 17 gibi öğrenci sayılarımız vardır. Öğrencilerimizi ailemizin bir parçası, aynı zamanda da kültür elçileri olarak görüyoruz. Bazı öğrencilerimizin ülkelerinde savaşlar meydana gelmiş durumda. Bu öğrencilerimizi kendilerini yalnız hissetmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onlara sosyal ve psikolojik destekler de veriyoruz. Temennimiz odur ki inşallah en kısa sürede bu savaşlar biter. Dünya huzura kavuşur. Hep birlikte güzel bir bayram geçiririz."

"Umarım en kısa zamanda savaş bizim ülkemizde bitse"

TÖMER ve Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki İranlı Aylar Noroozinia, "5 aydır Zonguldak'tayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım en kısa zamanda savaş bizim ülkemizde bitse. İnternet İran'da kesikti. Ama ailem arayabiliyor. Haftada bir kez 30 saniye kadar görüşebiliyoruz. İyi olup olmadıklarını ve kaldıkları yerleri söylüyorlar. İlk kez ailemden uzak yaşıyorum. O yüzden korkutucu bir durum. Aslında kendimi burada Türkiye'de çok yabancı hissetmiyorum. İran ve Türkiye'nin kültürü birbirine çok yakın. Umarım en kısa zamanda İran'ın savaşı bitse, dünyada hiç savaş olmasa. Bütün Müslümanların bayramını kutluyorum" dedi.

"Bu bayramda ailemle birlikte değiliz"

TÖMER ve Hemşirelik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki İranlı Dorsa Asadi, "Savaş başladı çok üzüldüm. Stres oldum. Böyle olduğunu istemiyordum. Ama elimden bir iş gelmiyor. Umarım bitsin. Çünkü ben ailem ile bir haftadır hiç konuşmadım. Çok korkuyorum, stres yapıyorum. Onlar şimdi ne yapıyorlar iyiler veya değiller. İlk senem, bu bayramda ailemle birlikte değiliz. Onlarla kutlamıyorum. Ama çok mutluyum Türkiye'de yaşıyorum. Türk kültürü bizim kültürümüze çok yakın. Ben bu yüzden çok mutluyum. Burada hocalarımız ve iyi arkadaşlarımız var. Onlarla kutluyoruz ve birlikte devam ediyoruz" diye konuştu.

"Anlayabilmek için orayı hissetmek lazım"

Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Hanoun, "1,5 yıldır Türkiye'de kalıyorum. Kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Türkiye'de kardeşlik duygusunu her zaman hissediyorum, görüyorum. Buraya alıştım. Aile ortamındayız. Ne kadar anlatsam tam olarak ne olduğunu anlatamam. Anlayabilmek için orayı hissetmen lazım" ifadelerini kullandı.

"Kuzen ve amcamlar 6 ay önce şehit oldular"

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Filistinli Abdullah Aburaida, Gazze'de yaşanan zorluklara değinerek, "Gazzeliyim. Kuzen ve amcamlar 6 ay önce şehit oldular. Çok hüzün var. İnsanlar Gazze'de çadırda yaşıyor. Ailemle her gün görüşemiyorum. Bazen internet var bazen yok. O yüzden konuşmak çok zor" dedi.

"Rusya-Ukrayna barışırlar, bu savaş biter inşallah"

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Kırım Türkü Arsen Sadlaev ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de olmaktan ilk zaman geldiğimde yabancılık hissediyordum. Ama şu anda 2,5 senedir buradayım. Çok yabancılık hissetmiyorum. Elhamdülillah yakınlarımdan herkes iyi. Rusya'daki illerden Ukrayna savaşında çok ölen insan var. Giden ve kaybolan da var. O insanlara ne olduğu belli değil. Rusya-Ukrayna barışırlar, bu savaş biter inşallah."

"Savaşta hiç kimse kazanmayacak"

TÖMER ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Yemenli Abdullah bin Makashan da barış çağrısında bulunarak, "Yemen'de savaş şimdi durdu. İnşallah başlamayacak. Keşke dünyadaki savaşlar dursa. Çünkü savaşta hiç kimse kazanmayacak" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı