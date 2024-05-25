Sarp Sınır Kapısı'nda Otobüs Seferleri Tepkilere Neden Oluyor

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda bazı otobüslerin güzergahlarının değiştirilmesi ve direkt otobüs seferlerinin kaldırılması yolcuların tepkisine neden oldu. Yolcular Sarp'tan Trabzon'a üç aktarma ile gidebildiklerini belirtip duruma isyan etti.

Türkiye'nin Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçmek isteyen ve Gürcistan'dan da Trabzon ve Rize'ye gitmek isteyen yolcuların, her iki yönde otobüslerin Kemalpaşa'dan aktarmayla alması tepkilere yol açtı.

"Bu sorun bir an önce çözülmeli"

Kemalpaşalı Kübra Tatar, "Sarp'tan Trabzon'a araç yok ve buradan Trabzon'a ve Rize'ye gitmek için Hopa arabasına biniyoruz, Hopa'dan da Rize arabasına, Rize'den de Trabzon arabasına biniyoruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kemalpaşalı Mustafa Dumrul, "Daha önceden bizler bu sınır kapısının önünden Trabzon arabasına biniyorduk şimdi ise buradan önce Kemalpaşa sonra Hopa arabasına biniyoruz ve bir sürü rezillik çekiyoruz Trabzon'a gitmek için. Bu böyle olmaz biz eski düzenimize dönmek istiyoruz. Eskiden Sarp Sınır Kapısı'na otobüslerimiz geliyordu ve direkt Rize'ye, Trabzon'a gidebiliyorduk ama şimdi gidemiyoruz ve burada çile çekiyoruz ve her kim yetkiliyse burada çözsünler bu sorunu" diye konuştu.

İzmir'den Gürcistan'a seyahat eden vatandaş, "İzmir'de oturuyorum ve Trabzon havalimanı'nı kullanıyorum ama Sarp'a geliş ve gidişlerde bayağı bir problem yaşıyoruz. Sarp'a kadar otobüslerin gelip yolcuları alması gerekiyor ama biz Trabzon Havalimanı'na ulaşmak için sürekli aktarmayla gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sarp'tan direkt otobüs olursa güzel olur"

Gürcistan'dan Trabzon'a gitmek isteyen Gürcistan vatandaşı ise, "Niye böyle yaptılar önceden Sarp'a otobüs gelirdi ve biz de otobüse biner giderdik. Sarp'a geliyoruz burada bekliyoruz sonra Kemalpaşa'ya geliyoruz sonra da buradan gidiyoruz. Oysa aslında biz Sarp'tan direkt binip gidebilsek ne güzel olacak. Bu böyle olmaz Sarp'tan direk otobüs olursa güzel olur. Yanımda eşyalarım var sürekli aktarma yapıyoruz ve bu yüzden eziyet çekiyoruz" dedi.

Trabzon'dan Sarp Sınır Kapısı'na gelen İzzet Gümüşler ise, "Ben şimdi Sarp Sınır Kapısı'na kadar gideceğim diye biniyorum otobüse ama Kemalpaşa'ya gelince bizi indiriyorlar. Burada da bir süre bekledikten sonra ancak Sarp'a gidiyoruz. Buraya getiren aracı da göndermiyorlar ve bu araç da burada beklemek zorunda kalıyor. Burada tam bir işkence yaşıyoruz yazık. Adam hem simsara para veriyor hem yazıhaneye hem de dolmuşa da para veriyor. Biz yolcu olarak mağduruz" diye konuştu.

"Yolculardan hakeret işitiyoruz"

Trabzon ile Sarp Sınır Kapısı arasında çalışan otobüs şoförü ise, "Burada yaşananın neden yaşandığını biz de bilmiyoruz. Yolcuları getiriyoruz buraya dolmuş ücretini veriyoruz gidiyorlar Sarp'a. Söyleyelim de kime söyleyelim. Yaşanan durumdan dolayı da yolculardan işittiğimiz hakaretin de haddi hesabı yok. Bütün yolcular şikayetçi. Bizler şimdi sırayla buradan kalkıyorsak geçmişte de Sarp'tan sırayla kalkıyorduk otobüsümüzle ve her söylediğimizde düzelecek düzelecek diyorlar ama ne zaman düzelecek" ifadelerini kullandı.

"Gelen yolcular bu durumdan rahatsız"

Kemalpaşalı Güven Başar, "Trabzon'a gitmek isteyen yolcular Sarp'tan Kemalpaşa'ya gelip aktarmayla Trabzon'a gitmek zorunda kalıyor ve Trabzon'dan Sarp'a gelenler de Kemalpaşa'da otobüsten inip dolmuşlarla Sarp'a gitmek durumunda. Otobüsler direkt Sarp'a gidip yolcuyu bırakıp dönseler olmaz mı? Gelen yolcular bu durumdan rahatsız. Bunlardan dolayı çoğu zaman yolcular arasında tartışma çıkıyor. Bakın burada otobüs yolcuları indiriyor ve çoğu zaman dolmuşlarda yer olmuyor ya da burada dolmuş olmuyor ve insanlar ellerinde valiz ve çantalarıyla çocuklarıyla beraber saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. Yağmurda bekleyen küçük çocukları da görüyoruz burada, olmaz bu şekilde" dedi.